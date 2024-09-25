谷底要來了？一表看歷年打房後交易量　專家：1族群可進場撿便宜

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▲六都暨全台歷年上半年二手屋交易量。（圖／住商機構提供）

央行近期祭出第七波打炒房措施，各界直指為上半年過熱房市所致，住商機構觀察實價登錄數據，上半年全台中古市場交易筆數達5.65萬筆，創2014年以來最高。然而數據也揭露，上次祭出「房地合一稅」重手打房，實施的2016年交易量只剩3.12萬筆，相較極盛的2013年「比腰斬還慘」。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，觀察過去同期交易量，高點出現在2013、2014年，之後房市翻轉，買氣連年下滑，至2016年出現近年交易量最低點，顯示若經黑天鵝襲來，市場由極盛轉為極衰僅是轉瞬之間。根據實價登錄數據，觀察全台自2013~2024年歷年上半年中古市場交易量，其中2024年全台二手屋實價交易筆數達5萬6500件，創下2014年以來同期新高，歷年來僅輸給上一波房市多頭的2013年。徐佳馨指出，2013年受惠於奢侈稅2年閉鎖期解凍，加上當年全球經濟表現強勁，同時央行利率處於相對低點，帶動國內房市多頭，惟當時房價高漲引起民怨，致使政府2014年推出房地合一稅，正式定調打房策略，最終該稅於2016年上路，將房市買氣打入谷底。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，直至2019年後，疫情興起與美中貿易戰等緣故，台商與資金回流，帶起全台房地產市場多頭，至2023年下半年受惠於新青安貸款與股市表現，買氣蓬勃發展，至今年上半年直達巔峰。只是房市大好也驚動政府，下半年度央行祭出近年來最嚴苛的第七波房市管制措施，衝擊買賣雙方信心，加上銀行滿水位、購屋貸款排隊等情況難解，預計下半年度買氣將收斂不少，但是否重演過去房市極盛轉為極衰，仍待時間驗證。賴志昶指出，目前政府維持打炒房態勢明確，銀行也受限於滿水位問題緊閉借貸大門，下半年市場表現詭譎多變，只是此次央行房市管控措施並未針對首購族群，更以各項措施與規範定義「真．首購族」，，也許能在房市低迷時，經由議價找到適宜自己的愛屋成家。