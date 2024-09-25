把大谷翔平和喬丹比較！前雙棲球星Sanders力誇：他太不可思議了

把大谷翔平和喬丹比較！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，近期不斷寫下神奇紀錄，不僅成為歷史上首位締造「50轟、50盜」紀錄的球員，現在更朝著「55轟、55盜」一路邁進。如此神級表現，讓前MLB、NFL雙棲的名將Deion Sanders，在一段公開訪談中狂讚大谷翔平，並認為他可以和「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、傳奇四分衛Tom Brady相互比較。
前雙棲球星力誇 直言太不可思議
Deion Sanders過去曾在棒球、美式足球的2個聯賽雙棲出賽，在NFL先後為亞特蘭大獵鷹、舊金山49人、達拉斯牛仔、華盛頓紅皮、巴爾的摩烏鴉等多隊效力，主要擔任角衛的位置；而在美職大聯盟則待了9個賽季，曾為紐約洋基、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人和舊金山巨人等球隊效力，並且是史上唯一同時參加過世界大賽和超級盃的球員。
在一段公開受訪時，Deion Sanders談到大谷翔平表示：「他太不可思議了，你甚至可以把他跟Michael Jordan、Tom Brady做比較，他就是如此的人，他正在做一些我們無法理解的事情。」
此外，Deion Sanders提到，自己曾見過認為最偉大的棒球員，是Barry Bonds以及Rickey Henderson，並好奇Barry Bonds為何沒能達成50轟、50盜，當時他的最佳紀錄僅停留在42轟、40盜。
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Deion Sanders過去曾在棒球、美式足球的2個聯賽雙棲出賽，在NFL先後為亞特蘭大獵鷹、舊金山49人、達拉斯牛仔、華盛頓紅皮、巴爾的摩烏鴉等多隊效力，主要擔任角衛的位置；而在美職大聯盟則待了9個賽季，曾為紐約洋基、亞特蘭大勇士、辛辛那提紅人和舊金山巨人等球隊效力，並且是史上唯一同時參加過世界大賽和超級盃的球員。
在一段公開受訪時，Deion Sanders談到大谷翔平表示：「他太不可思議了，你甚至可以把他跟Michael Jordan、Tom Brady做比較，他就是如此的人，他正在做一些我們無法理解的事情。」
此外，Deion Sanders提到，自己曾見過認為最偉大的棒球員，是Barry Bonds以及Rickey Henderson，並好奇Barry Bonds為何沒能達成50轟、50盜，當時他的最佳紀錄僅停留在42轟、40盜。