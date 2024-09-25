道奇強調大谷翔平今年不投球！總教練曝內部討論：正面臨十字路口

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▲洛杉磯道奇今（25）日起將和聖地牙哥教士隊進行國聯西區冠軍的決定性系列賽，道奇隊日籍球星大谷翔平（30歲）此役將以先發第一棒、指定打擊身分進行比賽，賽前他在練習時看到前輩達比修有，就主動跑過去打招呼，並且與國家隊戰友們談笑了約15分鐘，氣氛歡快。（圖／美聯社／達志影像）

道奇強調大谷翔平今年不投球！洛杉磯道奇「二刀流」日籍球星大谷翔平，在去年10月進行手肘手術後，就沒有再登上過投手丘，先前被問到會想在季後賽登板投球，大谷翔平本人笑回不知道，並表示會再和球隊開會討論。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。對於是否可能在季後賽提早回歸，總教練Dave Roberts在訪談中表示：「」主要會和大谷翔平本人、防護團隊，共同討論復健的下一個階段。同時，Dave Roberts也透露：「