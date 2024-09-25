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道奇強調大谷翔平今年不投球！總教練曝內部討論：正面臨十字路口

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇球團再次指出，日籍球星大谷翔平將不會在今年季後賽登板投球，而總教練Dave Roberts則透露，對於未來規劃，球團內部出現2種不同的看法。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇球團再次指出，日籍球星大谷翔平將不會在今年季後賽登板投球，而總教練Dave Roberts則透露，對於未來規劃，球團內部出現2種不同的看法。（圖／美聯社／達志影像）
道奇強調大谷翔平今年不投球！洛杉磯道奇「二刀流」日籍球星大谷翔平，在去年10月進行手肘手術後，就沒有再登上過投手丘，先前被問到會想在季後賽登板投球，大谷翔平本人笑回不知道，並表示會再和球隊開會討論。今（25）日總教練Dave Roberts受訪時，則透露大谷翔平不太可能會在今年賽季回歸，且內部對於後續的規劃，正處在抉擇的十字路口上。

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大谷今年難回歸　未來規劃陷糾結

本月19日，大谷翔平在對陣邁阿密馬林魚賽前時進行牛棚練投，共投出30球，創下他自去年9月右肘手術後的新高。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。

對於是否可能在季後賽提早回歸，總教練Dave Roberts在訪談中表示：「我認為不太可能，今後會開會討論，評估接下來一兩周的情況。」主要會和大谷翔平本人、防護團隊，共同討論復健的下一個階段。

同時，Dave Roberts也透露：「我們正面臨十字路口，內部有2派不同意見，有人認為應該暫停訓練，也有人認為在進入休賽季期間前，應該讓他面對打者累積經驗，只是這都需要交給訓練人員和醫生判斷。

▲洛杉磯道奇今（25）日起將和聖地牙哥教士隊進行國聯西區冠軍的決定性系列賽，道奇隊日籍球星大谷翔平（30歲）此役將以先發第一棒、指定打擊身分進行比賽，賽前他在練習時看到前輩達比修有，就主動跑過去打招呼，並且與國家隊戰友們談笑了約15分鐘，氣氛歡快。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（25）日起將和聖地牙哥教士隊進行國聯西區冠軍的決定性系列賽，道奇隊日籍球星大谷翔平（30歲）此役將以先發第一棒、指定打擊身分進行比賽，賽前他在練習時看到前輩達比修有，就主動跑過去打招呼，並且與國家隊戰友們談笑了約15分鐘，氣氛歡快。（圖／美聯社／達志影像）

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