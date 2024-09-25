道奇強調大谷翔平今年不投球！總教練曝內部討論：正面臨十字路口

道奇強調大谷翔平今年不投球！洛杉磯道奇「二刀流」日籍球星大谷翔平，在去年10月進行手肘手術後，就沒有再登上過投手丘，先前被問到會想在季後賽登板投球，大谷翔平本人笑回不知道，並表示會再和球隊開會討論。今（25）日總教練Dave Roberts受訪時，則透露大谷翔平不太可能會在今年賽季回歸，且內部對於後續的規劃，正處在抉擇的十字路口上。
大谷今年難回歸 未來規劃陷糾結
本月19日，大谷翔平在對陣邁阿密馬林魚賽前時進行牛棚練投，共投出30球，創下他自去年9月右肘手術後的新高。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。
對於是否可能在季後賽提早回歸，總教練Dave Roberts在訪談中表示：「我認為不太可能，今後會開會討論，評估接下來一兩周的情況。」主要會和大谷翔平本人、防護團隊，共同討論復健的下一個階段。
同時，Dave Roberts也透露：「我們正面臨十字路口，內部有2派不同意見，有人認為應該暫停訓練，也有人認為在進入休賽季期間前，應該讓他面對打者累積經驗，只是這都需要交給訓練人員和醫生判斷。」
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本月19日，大谷翔平在對陣邁阿密馬林魚賽前時進行牛棚練投，共投出30球，創下他自去年9月右肘手術後的新高。根據日媒《東京體育》報導，大谷翔平練投球速最快已達150公里，明年球季將重拾「二刀流」身手。
對於是否可能在季後賽提早回歸，總教練Dave Roberts在訪談中表示：「我認為不太可能，今後會開會討論，評估接下來一兩周的情況。」主要會和大谷翔平本人、防護團隊，共同討論復健的下一個階段。
同時，Dave Roberts也透露：「我們正面臨十字路口，內部有2派不同意見，有人認為應該暫停訓練，也有人認為在進入休賽季期間前，應該讓他面對打者累積經驗，只是這都需要交給訓練人員和醫生判斷。」