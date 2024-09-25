台積電「嘉義太保勇士」死定了！帥過頭預言：央行12月第8波打房

實價揭露，上半年全台中古市場交易筆數達5.65萬筆，創2014年以來最高。央行上周祭出「第7波選擇性信用管制」，被外界視為是比「房地合一稅」更重的史上最嚴打房，當中影響層面最大的是第2戶限貸5成擴及全國，知名投資客帥過頭直言：「因為台積電去買嘉義的（太保勇士）死定了！」此外，他也預言12月19日央行還會有第8波打房，大家要坐穩了。
帥過頭在「酷炫老師」YouTube頻道中評論人稱「金龍海嘯」的央行第7波打房措施，指出這波打房第2戶限貸5成擴及全國，而且立即生效，「因為台積電（買嘉義）太子、太保跟朴子，你買1000萬，你以為你就第2間貸7成嘛，你就準備300萬，現在貸5成，你就要準備5成，差200萬，而且立即生效」，直言：「要是買嘉義太保，你死了！」
「林口的仲介已經在撿紙箱回收了！」帥過頭說最近看到房仲慘況的影片，認為6000家房仲店，有8萬個房仲，6個月內會減少2萬人。
房價有下修的可能嗎？帥過頭直言：「這些老油條死都不會動！」他舉例說明，現在預售屋行情賣50萬／坪，看起來狀況不對，你能不能賣45萬／坪？答案是「不行！ 因為50萬／坪已經沒人買，你（建商）也要拉55萬／坪，讓那些買50萬／坪願意交屋」。
帥過頭指出，當建商先解決了「50萬／坪不願交屋」的房價困局後，「交屋完一年再降價賣，也不是（實質）價降賣，你一坪還是55萬，但是送裝潢」，就建商而言，他寧可送你裝潢也要加價賣，所以房價永遠不會下跌。
此外，帥過頭更是語出驚人，大膽預言央行接下來的打房動作不會停歇，直言：「今年的12月19日，第3個禮拜的禮拜日將會是第8次打房，而且一定打，一定比現在還嚴格」。
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「林口的仲介已經在撿紙箱回收了！」帥過頭說最近看到房仲慘況的影片，認為6000家房仲店，有8萬個房仲，6個月內會減少2萬人。
房價有下修的可能嗎？帥過頭直言：「這些老油條死都不會動！」他舉例說明，現在預售屋行情賣50萬／坪，看起來狀況不對，你能不能賣45萬／坪？答案是「不行！ 因為50萬／坪已經沒人買，你（建商）也要拉55萬／坪，讓那些買50萬／坪願意交屋」。
帥過頭指出，當建商先解決了「50萬／坪不願交屋」的房價困局後，「交屋完一年再降價賣，也不是（實質）價降賣，你一坪還是55萬，但是送裝潢」，就建商而言，他寧可送你裝潢也要加價賣，所以房價永遠不會下跌。
此外，帥過頭更是語出驚人，大膽預言央行接下來的打房動作不會停歇，直言：「今年的12月19日，第3個禮拜的禮拜日將會是第8次打房，而且一定打，一定比現在還嚴格」。