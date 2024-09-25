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大谷翔平無人能擋！超光速二壘打主播看呆　打破道奇高懸94年紀錄

記者路皓惟/綜合報導

▲大谷翔平於對陣教士的比賽中掃出本季第95支長打，打破Babe Herman自1930年保持的道奇隊史紀錄，再次震撼全場。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平於對陣教士的比賽中掃出本季第95支長打，打破Babe Herman自1930年保持的道奇隊史紀錄，再次震撼全場。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平再創偉大紀錄！今（25）日在主場對陣聖地牙哥教士的比賽中，以先發第一棒、指定打擊身份出賽，首局便掃出一支二壘安打，本賽季累積95支長打，成功打破Babe Herman自1930年保持的94支長打隊史紀錄，大谷又一次震撼全場。

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大谷首局敲長打　打破94年道奇紀錄

此戰大谷在首局面對教士隊右投King的第一顆球，果斷出棒將球擊向右外野，形成場地二壘安打，擊球初速達到177.7公里，本季累計95支長打。美國電視台《SportsNet Los Angeles》主播Joe Davis在轉播中驚呼：「這顆球飛得太快了，快到讓我都沒看清楚！」

大谷這記二壘安打打破長達94年的隊史紀錄，大聯盟記者Sara Langs迅速在X平台發文：「大谷翔平剛剛打出了本季第95支長打，打破了自1930年以來由Babe Herman創下的道奇隊單季長打紀錄。」

Sara Langs強調：「這項隊史紀錄已經保持了94年，今天終於被大谷打破！」同時，《Dodgers Nation》也在第一時間發佈新聞，盛讚大谷：「他又一次書寫了歷史。」

53轟55盜　大谷寫下歷史新頁

這並不是大谷本季的唯一亮點。在9月20日對馬林魚隊的比賽中，大谷連續三個打席擊出全壘打，單場貢獻6安打、10打點、2次盜壘的驚人表現，目前已經累計53轟。

此外，大谷的盜壘數字也同樣驚人，截至25日已累計55次盜壘成功，持續朝單季「55轟55盜」邁進，大谷在道奇隊的第一個賽季立即掀起了一波空前的紀錄潮。

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