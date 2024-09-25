大聯盟列季後賽初體驗球星！大谷翔平悲情入選　官網：不是他的錯

大谷翔平悲情入選季後賽初體驗球星！隨著9月進入尾聲，美國職棒大聯盟的季後賽也即將開打，大聯盟官網昨（24）日撰文列出，首次進入季後賽的多位球員，其中就包含洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平。大谷翔平在大聯盟出賽869場比賽，卻從未打過季後賽，是現役球員的次慘紀錄，讓該篇文章的筆者也不忍寫道：「這不是他的錯。」
大谷初體驗季後賽 轉隊終止悲情紀錄
大谷翔平本季轉當「一刀流」，專職指定打擊，依然繳出恐怖數據，在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場繳出3轟2盜，一舉達標史無前人的「50轟、50盜」紀錄，目前更已累積53轟55盜，朝著「55轟、55盜」前進。
然而，大谷翔平旅美生涯的前6年，都是為洛杉磯天使效力，雖然拿下美聯新人王、2次美聯MVP等獎項，卻仍然無法帶隊闖入季後賽，成為最終選擇轉隊道奇的原因之一。
二刀流救不了天使 官網：不是他的錯
根據官網指出，現役大聯盟球員裡，大谷翔平已經參加了869場例行賽，卻還從未體驗過季後賽的滋味，僅次於聖地牙哥教士隊Nick Ahmed的957場。文章中指出，今年賽季將是大谷翔平在季後賽的初體驗，但這並不是他的錯，因為即便當時有「二刀流」伸手，仍沒辦法挽回戰績慘澹的天使。
除了大谷翔平外，官網也點名異軍突起的堪薩斯市皇家隊游擊手Bobby Witt Jr.，現年24歲的他，日前才完成30轟、30盜的里程碑。而最後1位人選，則是底特律老虎隊的王牌投手Tarik Skubal，本季累積拿下誇張的18勝2敗，將力求帶隊爭取美聯外卡晉級資格。
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大谷翔平本季轉當「一刀流」，專職指定打擊，依然繳出恐怖數據，在20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場繳出3轟2盜，一舉達標史無前人的「50轟、50盜」紀錄，目前更已累積53轟55盜，朝著「55轟、55盜」前進。
然而，大谷翔平旅美生涯的前6年，都是為洛杉磯天使效力，雖然拿下美聯新人王、2次美聯MVP等獎項，卻仍然無法帶隊闖入季後賽，成為最終選擇轉隊道奇的原因之一。
二刀流救不了天使 官網：不是他的錯
根據官網指出，現役大聯盟球員裡，大谷翔平已經參加了869場例行賽，卻還從未體驗過季後賽的滋味，僅次於聖地牙哥教士隊Nick Ahmed的957場。文章中指出，今年賽季將是大谷翔平在季後賽的初體驗，但這並不是他的錯，因為即便當時有「二刀流」伸手，仍沒辦法挽回戰績慘澹的天使。
除了大谷翔平外，官網也點名異軍突起的堪薩斯市皇家隊游擊手Bobby Witt Jr.，現年24歲的他，日前才完成30轟、30盜的里程碑。而最後1位人選，則是底特律老虎隊的王牌投手Tarik Skubal，本季累積拿下誇張的18勝2敗，將力求帶隊爭取美聯外卡晉級資格。