大谷翔平無緣當逆轉英雄！Rojas敲再見三殺打　道奇2：4不敵教士

洛杉磯道奇今（25）日正面交手分區排名第2位的聖地牙哥教士，雙方賽前僅有1場勝差。本場比賽大谷翔平首打席就敲出場地規則二壘安打，並靠著失誤跑回球隊首分，不過教士後續靠著安打攻勢將比分超前，一路領先直到9局下。關鍵決勝局，道奇無人出局攻佔一二壘，是反攻的大好機會，但第九棒Miguel Rojas 卻敲出罕見的「三殺打」結束比賽，讓首棒的大谷翔平無緣成為逆轉英雄，道奇也以2：4輸球。
大谷首打席敲安 長打數寫紀錄
面對聖地牙哥教士先發Michael King，大谷翔平首打席就敲出安打，而且是支彈出全壘打牆外的場地規則二壘安打，Mookie Betts接續打擊，結果教士發生守備失誤，讓大谷翔平趁亂跑回球隊第1分。
2局下的打席，大谷翔平選到四壞球保送，但因為二壘上有人，沒能執行盜壘，接著在5局下、7局下的打席都沒有敲出安打，分別敲出左外野方向的飛球，遭到接殺，以及被牛棚投手Tanner Scott三振解決。
本場比賽，大谷翔平總共3打席敲出1安打，是首局的場地規則二壘安打，吞下1次三振並選到1次四壞球保送，打擊率仍維持在3成01。值得一提的是，這支二壘安打是大谷翔平本季的第95支長打，正式刷新道奇的隊史紀錄。
打線先馳得點但熄火 教士安打攻勢超前
道奇在1局下，靠著對手的防守失誤先馳得點，不過在2局上，教士的Jake Cronenworth掌握住紅中的變速球，一棒敲出兩分砲，將比分改寫為2：1領先。
比賽4局上，教士再有攻勢，Xander Bogaerts、Jake Cronenworth接連在壘上有人的情況下敲安，各自為球隊攻下1分，教士4：2道奇。自從5局後開始，雙方牛棚接力續投，就都沒有失分，道奇雖然在6、8局下都攻佔得點圈，但最終攻勢都戛然而止。
三殺打澆熄反攻 教士晉級季後賽
9局下的最後反攻機會，道奇前2名打者接連敲安，攻佔上一、三壘，Enrique Hernandez率先敲出帶有1分打點的安打，眼看有機會輪到首棒大谷翔平打擊，但Miguel Rojas 卻敲出三壘側的滾地球，讓教士接續完成三壘、二壘、一壘的罕見三殺守備，終場以4：2收下勝利。
在該場比賽結束後，教士將雙方的距離拉近到僅有2場勝差，有機會爭奪分區寶座，且確定獲得季賽後資格，是近5年內的第3次闖入季後賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
面對聖地牙哥教士先發Michael King，大谷翔平首打席就敲出安打，而且是支彈出全壘打牆外的場地規則二壘安打，Mookie Betts接續打擊，結果教士發生守備失誤，讓大谷翔平趁亂跑回球隊第1分。
2局下的打席，大谷翔平選到四壞球保送，但因為二壘上有人，沒能執行盜壘，接著在5局下、7局下的打席都沒有敲出安打，分別敲出左外野方向的飛球，遭到接殺，以及被牛棚投手Tanner Scott三振解決。
本場比賽，大谷翔平總共3打席敲出1安打，是首局的場地規則二壘安打，吞下1次三振並選到1次四壞球保送，打擊率仍維持在3成01。值得一提的是，這支二壘安打是大谷翔平本季的第95支長打，正式刷新道奇的隊史紀錄。
打線先馳得點但熄火 教士安打攻勢超前
道奇在1局下，靠著對手的防守失誤先馳得點，不過在2局上，教士的Jake Cronenworth掌握住紅中的變速球，一棒敲出兩分砲，將比分改寫為2：1領先。
比賽4局上，教士再有攻勢，Xander Bogaerts、Jake Cronenworth接連在壘上有人的情況下敲安，各自為球隊攻下1分，教士4：2道奇。自從5局後開始，雙方牛棚接力續投，就都沒有失分，道奇雖然在6、8局下都攻佔得點圈，但最終攻勢都戛然而止。
三殺打澆熄反攻 教士晉級季後賽
9局下的最後反攻機會，道奇前2名打者接連敲安，攻佔上一、三壘，Enrique Hernandez率先敲出帶有1分打點的安打，眼看有機會輪到首棒大谷翔平打擊，但Miguel Rojas 卻敲出三壘側的滾地球，讓教士接續完成三壘、二壘、一壘的罕見三殺守備，終場以4：2收下勝利。
在該場比賽結束後，教士將雙方的距離拉近到僅有2場勝差，有機會爭奪分區寶座，且確定獲得季賽後資格，是近5年內的第3次闖入季後賽。