大谷翔平無緣當逆轉英雄！Rojas敲再見三殺打　道奇2：4不敵教士

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▲大谷翔平於對陣教士的比賽中掃出本季第95支長打，打破Babe Herman自1930年保持的道奇隊史紀錄，再次震撼全場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇今（25）日正面交手分區排名第2位的聖地牙哥教士，雙方賽前僅有1場勝差。本場比賽大谷翔平首打席就敲出場地規則二壘安打，並靠著失誤跑回球隊首分，不過教士後續靠著安打攻勢將比分超前，一路領先直到9局下。面對聖地牙哥教士先發Michael King，大谷翔平首打席就敲出安打，而且是支彈出全壘打牆外的場地規則二壘安打，Mookie Betts接續打擊，結果教士發生守備失誤，讓大谷翔平趁亂跑回球隊第1分。2局下的打席，大谷翔平選到四壞球保送，但因為二壘上有人，沒能執行盜壘，接著在5局下、7局下的打席都沒有敲出安打，分別敲出左外野方向的飛球，遭到接殺，以及被牛棚投手Tanner Scott三振解決。本場比賽，道奇在1局下，靠著對手的防守失誤先馳得點，不過在2局上，教士的Jake Cronenworth掌握住紅中的變速球，一棒敲出兩分砲，將比分改寫為2：1領先。自從5局後開始，雙方牛棚接力續投，就都沒有失分，道奇雖然在6、8局下都攻佔得點圈，但最終攻勢都戛然而止。9局下的最後反攻機會，道奇前2名打者接連敲安，攻佔上一、三壘，Enrique Hernandez率先敲出帶有1分打點的安打在該場比賽結束後，教士將雙方的距離拉近到僅有2場勝差，有機會爭奪分區寶座，且