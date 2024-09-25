中華航空「吉伊卡哇」五桐號聯名！9款下午茶一次看　打卡抽機票

chiikawa吉伊卡哇粉在哪裡（呼喊）！超萌日本吉伊卡哇聯名又來報到，中華航空攜手知名手搖飲料五桐號打造9款可愛甜點下午茶，吉伊卡哇、小八貓及兔兔都能在機上相見歡，獨家開吃鹽之花布列塔尼酥、楓糖奶油沙布雷、紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋等，尤其療癒萌臉的「抹茶達克瓦茲」、「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」一定要吃到，航線、艙等一次看；現在到五桐號南西店打卡還能抽獎6張全亞洲不限航點來回機票。
日本漫畫家ナガノ打造的「なんか小さくてかわいいやつ」（又小又可愛的傢伙）吉伊卡哇紅遍全球，台灣最新聯名週邊曝光！中華航空攜手知名手搖飲料五桐號打造9款可愛甜點下午茶，一次搜集內向可愛的吉伊卡哇、個性開朗樂親的小八貓，還有充滿活力的免免吧。
📌中華航空「吉伊卡哇」五桐號9款聯名下午茶一次看
自桃圈出發的日本航線經湾艙旅客可以品嚐日式風味、吉伊卡哇臉型「抹茶達克瓦茲」，長程航線豪華經濟艙供應兔兔黃色包裝「鹽之花布列塔尼酥」，經濟艙則有烙印機長吉伊卡哇圖案的「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」；從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會在高空享用機長吉伊卡哇粉紅包裝的「楓糖奶油沙布雷」。
五桐號還為華航旅客特別設計以茶為基底的飲品和點心，小八貓藍色包裝的「紅玉紅茶風味小雪餅」、酸甜不膩口的杯裝「百香果綠茶凍冰淇淋」，將分別在區域線不同航程的經濟艙提供。而夢幻粉橘色、微甜清爽的「百香果紅茶泉泡飲」，則供應於全航線、全艙等；搭乘飛時較短的航線，如沖繩、香港、釜山、熊本、福岡等，經濟艙旅客除了享用聯名甜品外，還可以喝到一次繪有3隻主角搭乘華航的「鋁箔包蜜桃冰茶」。
偷偷告訴大家，華航已經預告2025年將有第二波新品「太妃糖珍奶棉花雪Q餅」、「冬瓜檸檬」，及隱藏版甜點會上線，吉伊卡哇鐵粉們趕快先衝一波。
📌五桐號南西店打卡抽獎6張「全亞洲不限航點來回機票」
9月27日至10月31日於五桐號南西店門市，購買任一飲品並在該店華航吉伊卡哇打卡牆，拍照上傳至華航Facebook粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票；而且9月27日當日前200名顧客除了能參與機票抽獎，還可搶先品嚐華航機上點心。如在10月搭乘華航班機，則可在10月31日前憑登機證，到五桐號任一門市購買飲品，享受「大杯量」中杯價格優惠（部分品項不適用，以門市公告為主）。
另外，下雨免出門也能爽喝星巴克買一送一！那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元外送開心喝半價，還有冰搖濃縮系列2杯199元；明起再迎接門市「全品項第二杯半價」連喝2天。手搖飲料CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」，9月27日至9月28日連續2天開喝「2大杯純茶39元」教師節優惠。
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📌中華航空「吉伊卡哇」五桐號9款聯名下午茶一次看
自桃圈出發的日本航線經湾艙旅客可以品嚐日式風味、吉伊卡哇臉型「抹茶達克瓦茲」，長程航線豪華經濟艙供應兔兔黃色包裝「鹽之花布列塔尼酥」，經濟艙則有烙印機長吉伊卡哇圖案的「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」；從松山、高雄出發的經濟艙旅客，則有機會在高空享用機長吉伊卡哇粉紅包裝的「楓糖奶油沙布雷」。
五桐號還為華航旅客特別設計以茶為基底的飲品和點心，小八貓藍色包裝的「紅玉紅茶風味小雪餅」、酸甜不膩口的杯裝「百香果綠茶凍冰淇淋」，將分別在區域線不同航程的經濟艙提供。而夢幻粉橘色、微甜清爽的「百香果紅茶泉泡飲」，則供應於全航線、全艙等；搭乘飛時較短的航線，如沖繩、香港、釜山、熊本、福岡等，經濟艙旅客除了享用聯名甜品外，還可以喝到一次繪有3隻主角搭乘華航的「鋁箔包蜜桃冰茶」。
偷偷告訴大家，華航已經預告2025年將有第二波新品「太妃糖珍奶棉花雪Q餅」、「冬瓜檸檬」，及隱藏版甜點會上線，吉伊卡哇鐵粉們趕快先衝一波。
📌五桐號南西店打卡抽獎6張「全亞洲不限航點來回機票」
9月27日至10月31日於五桐號南西店門市，購買任一飲品並在該店華航吉伊卡哇打卡牆，拍照上傳至華航Facebook粉絲專頁，留言指定貼文，就有機會抽中限量6張全亞洲不限航點來回機票；而且9月27日當日前200名顧客除了能參與機票抽獎，還可搶先品嚐華航機上點心。如在10月搭乘華航班機，則可在10月31日前憑登機證，到五桐號任一門市購買飲品，享受「大杯量」中杯價格優惠（部分品項不適用，以門市公告為主）。
另外，下雨免出門也能爽喝星巴克買一送一！那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元外送開心喝半價，還有冰搖濃縮系列2杯199元；明起再迎接門市「全品項第二杯半價」連喝2天。手搖飲料CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」，9月27日至9月28日連續2天開喝「2大杯純茶39元」教師節優惠。