星巴克買一送一！星冰樂93元、焦糖瑪奇朵85元　CoCo珍奶也買1送1

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▲星巴克買一送一外送爽喝星冰樂半價，冰搖濃縮2杯199元！明起門市「全品項第二杯半價」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」！相當於「買一送一」；教師節「2大杯純茶39元」。（圖／記者蕭涵云攝）

下雨免出門也能爽喝星巴克買一送一！那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元外送開心喝半價，還有冰搖濃縮系列2杯199元；明（26）日起再迎接門市「全品項第二杯半價」連喝2天。手搖飲料CoCo都可今（25）日週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」、教師節「2大杯純茶39元」一次整理。星巴克本週三大優惠一次整理！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於包括冰那堤、冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡、冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡都隨你配。明天再迎接星巴克咖啡同好日，門市現場約大家一起喝咖啡飲品全品項「第二杯半價」優惠，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。（原價一杯70元），相當於「買一送一」現省70元、一杯只要35元有夠划算提醒大家，活動限定3分糖少冰、3分糖；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單；限9月25日使用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。另外，本週即將迎接教師節，CoCo都可9月27日至9月28日連續2天，全門市現場、線上都可訂點餐都爽喝限定手採紅茶／茉莉綠茶／四季春青茶都可任選，對比原價70元、立馬現省31元，一杯20元有找好快樂。提醒大家，優惠不併用、活動數量有限售完為止；商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準。