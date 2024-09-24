星巴克買一送一！星冰樂第2杯半價　迷客夏、五桐號4大手搖買1送1

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▲星巴克買一送一！門市全品項「第二杯半價」連喝2天有星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏門市、外送2大優惠，最便宜買一送一喝起來。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CoCo都可2大外送平台都祭出「買一送一」優惠。（圖／CoCo都可提供）

連日下雨好煩躁，靠星巴克買一送一、星冰樂第二杯半價帶來好心情！迷客夏、五桐號、珍煮丹等4大手搖飲也有買一送一，懶得出門也能叫外送爽喝半價優惠，好康一次整理告訴你。本週最新「星巴克買一送一」優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），百元有找爽喝特大杯，相當於再迎接星巴克咖啡同好日，約大家一起喝咖啡飲品全品項「第二杯半價」優惠，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。迷客夏門市現場即日起至9月24日，持悠遊卡、悠遊聯名卡購買最新「朝等紅茶系列」飲品，每杯「現折5元」優惠，活動限量20000杯；五桐號手搖飲料外送優惠快把握，。提醒大家，飲品加料不包含於買一送一優惠中。，不用出門淋雨就有優惠可以喝。提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。CoCo都可大方祭出兩大外送優惠，即日起至9月24日，在上點購CoCo都可檸檬奇遇桔、21歲輕檸烏龍「買一送一」；數量有限，售完為止；部分門市不參與。即日起至9月30日，CoCo都可指定四季春青茶、珍珠奶茶「買一送一」；實際活動詳情以 app 及官網顯示為主。