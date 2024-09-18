CoCo「買一送一」門市外送3大優惠一覽　迷客夏、珍煮丹也買1送1

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▲CoCo都可3大優惠！門市、外送都「買一送一」。（圖／翻攝自CoCo都可官網）

▲迷客夏門市、外送也有兩大優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

中秋放假後開工不憂鬱，今（18）日CoCo都可週三好友日全台門市「買一送一」，Uber Eats、foodpanda外送也買一送一，3大優惠一次整理。手搖飲料迷客夏、珍煮丹也買一送一，半價喝起來。CoCo都可開工3大優惠一次整理！提醒大家，皆不可加料、糖冰自由選；每人可獲得2張，購買1組(2杯)指定套餐組合，即可使用1張折價券，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單；限9月18日使用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。外送也有兩大優惠一次看，即日起至9月24日，在上點購CoCo都可檸檬奇遇桔、21歲輕檸烏龍「買一送一」；數量有限，售完為止；部分門市不參與。即日起至9月30日，CoCo都可指定四季春青茶、珍珠奶茶「買一送一」；實際活動詳情以 app 及官網顯示為主。迷客夏開喝全新「朝等紅茶拿鐵系列」！珍煮丹即日起至9月24日也有外送Uber Eats優惠，爽喝黑糖冬瓜仙草、桂花茉綠「買一送一」。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。