全家冰磚拿鐵10元多一杯！今起連喝5天　中秋節7-11美式4杯100元

中秋節五桐號、珍煮丹買一送一！CoCo外送半價、果茶30元今開喝

記者蕭涵云/綜合報導

▲中秋節烤肉配手搖飲料優惠更嗨！五桐號、珍煮丹都「買一送一」！CoCo都可不只外送「買一送一」喝半價，門市今起連續6天開喝2款果茶特價30元，划算優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中秋節烤肉配手搖飲料優惠更嗨！五桐號、珍煮丹都「買一送一」！CoCo都可不只外送「買一送一」喝半價，門市今起連續6天開喝2款果茶特價30元，划算優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
中秋節爽烤肉，配手搖飲料優惠更嗨！五桐號、珍煮丹都「買一送一」！CoCo都可不只外送「買一送一」喝半價，門市還有2款果茶特價30元，今（12）日起連喝6天好大方，划算優惠一次整理告訴你。

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📌五桐號：3大清爽系手搖「買一送一」有粉粿
五桐號即日起至9月24日，在Uber Eats外送平台上可享一把青、荔枝冰茶、粉粿青檸冬瓜，3大清爽系手搖飲料都「買一送一」，連咀嚼控也能滿足咬QQ粉粿，邊吃烤肉邊喝降火氣、解油膩。提醒大家，飲品加料不包含於買一送一優惠中。

▲五桐號吉伊卡哇杯陪喝中秋節優惠。（圖／五桐號提供）
▲五桐號吉伊卡哇杯陪喝中秋節優惠。（圖／五桐號提供）
📌珍煮丹：外送「買一送一」免出門
即日起至9月24日，珍煮丹也有外送Uber Eats優惠，爽喝黑糖冬瓜仙草、桂花茉綠「買一送一」。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。

▲烤肉就叫珍煮丹外送「買一送一」免出門。（圖／記者蕭涵云攝）
▲烤肉就叫珍煮丹外送「買一送一」免出門。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：中秋節買一送一！全門市「果茶特價30元」今起喝6天
CoCo都可即日起至9月24日，不只能在Uber Eats外送平台上，點購檸檬奇遇桔、21歲輕檸烏龍「買一送一」；還從今9月12日至9月17日，連續6天於全台門市加碼中秋節「果茶單杯30元」優惠！臨櫃購買、或使用都可訂線上預訂，都可享「百香綠茶(大)、芒果綠茶(大)」特價30元，每杯現省15元，100元買三杯還有找。提醒大家，商場/部分門市不適用；各優惠不併用，活動數量有限售完為止。

▲中秋節CoCo都可「果茶30元」明起爽喝6天。（圖／CoCo都可提供）
▲中秋節CoCo都可「果茶單杯30元」今起爽喝6天。（圖／CoCo都可提供）

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