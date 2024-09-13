星巴克買一送一！那堤75元、星冰樂93元　中秋節迷客夏也買一送一

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▲星巴克買一送一！那堤75元、星冰樂93元 門市全品項「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲迷客夏全新開喝「朝等紅茶」系列。中秋節門市現場、兩大外送都有優惠。（圖／迷客夏提供）

快樂星期五就要放假了！星巴克買一送一喝起來，那堤75元、星冰樂93元超划算；全台門市也有「全品項第二杯半價」繼續喝。中秋節迷客夏從門市現場、Uber Eats、foodpanda兩大外送都有優惠，最便宜伯爵紅茶拿鐵、蜜桃烏龍都有「買一送一」別錯過。中秋節「星巴克買一送一」最新優惠！本週開喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），特大杯半價都百元有找，爽喝今天咖啡同好日，全台星巴克門市繼續喝「全品項第二杯半價」優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。迷客夏才剛推出2024年最新「朝等紅茶拿鐵系列」，選用斯里蘭卡紅茶搭配肯亞紅茶，喝起來帶有木質調與麥芽焦糖香，推薦奶茶迷必喝茶拿鐵。迎接中秋節，門市、兩大外送平台都推出優惠活動。即日起至10月31日，持永豐DAWAY卡綁定LINE Pay支付，筆筆回饋LINE POINTS 10%，每月每LINE Pay帳號最高回饋LINE POINTS 100點，活動每月限量15萬點至送完為止。而且即日起至9月20日，迷客夏會員綁定LINE帳號，於迷點平台單筆購買滿任2杯朝等紅茶系列（含帥哥，紅茶、 美女，鮮奶茶、同學，特調、朝等蕎喬奶霜），前1000名完成訂單者，還可獲得「麥當勞早餐滿福堡」即享券1份；還能參加抽獎，有機會獲得「礁溪老爺酒店住宿券」(1名)。