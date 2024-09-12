星巴克買一送一！星冰樂半價　清心福全咖波中秋杯「諧音梗」笑爆

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▲現在不只爽喝星巴克買一送一外送優惠！門市全品項「第二杯半價」消費滿額贈送杯緣子。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲清心福全x貓貓蟲咖波！9款限定聯名中秋杯。（圖／清心福全提供）

▲烤肉一定要喝手搖，貓貓蟲咖波陪大家團圓。（圖／清心福全提供）

越接近中秋節只想放假，上班快靠星巴克買一送一提神！繼續爽喝foodomo外送「買一送一」優惠，今（12）日起迎接咖啡同好日，門市「全品項第二杯半價」連續2天喝到快樂星期五。適逢中秋節，清心福全則大推9款貓貓蟲咖波限定聯名中秋杯，被鐵粉玩出幽默「諧音梗」笑爆。2024「星巴克買一送一」最新優惠！這一次推出特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），通通百元有找，相當於開喝今起還將迎接咖啡同好日，星巴克全台門市連續2天「全品項第二杯半價」優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。中秋節清心福全再度請出聯名好夥伴貓貓蟲咖波，打造9款巨可愛中秋限定版聯名紙杯，每杯都設計了一個大大的中文字，湊齊就能排列出「夯肉呷ㄉㄟˊ（茶）慶中秋超爽」，鐵粉們在粉專上紛紛許願想要收集「超秋」、「超夯」、「秋慶超爽」，留言區笑爆；還有網友發揮創意玩「諧音梗」，直說「夯肉秋爽」。為助攻大家烤肉吃月餅爽呷ㄉㄟˊ，清心福全也推薦解膩必喝「優多綠茶」、「烏龍綠茶」，清爽口感又可以讓人多吃好幾片肉肉，再跟烤友拚創意一起玩出趣味排字。