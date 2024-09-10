星巴克Hello Kitty今開搶！杯緣子、蝴蝶結杯最夯　排隊規則一覽

看完iPhone 16蘋果發表會，開搶星巴克Hello Kitty聯名商品了！超可愛造型馬克杯、蝴蝶結杯蓋馬克杯組等著被帶回家，還有超可愛「杯緣子」滿額贈，銷售辦法、排隊規則一次整理；別忘記還要喝個「星巴克買一送一」提神。更嗨的是，「奶茶嘉年華」也將與三麗鷗Hello Kitty 50週年聯手合作，在統一
時代百貨台北店二樓夢廣場與一樓興雅路以封街形式，串聯萬人奶茶主題派對。
📌超可愛必搶「杯緣子」滿額贈或加購
星巴克Hello Kitty聯名商品這次最受注目的4款Hello Kitty杯緣子，包括星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子，好萌通通都想帶回家。
9月10日起活動期間，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。
📌星巴克Hello Kitty聯名商品一次整理！蝴蝶結杯蓋吸管都好萌
星巴克最新聯名三麗鷗Hello Kitty凱蒂貓，主打懷舊氛圍的復古手繪風格，質樸可愛的Hello Kitty戴著大大的紅色蝴蝶結、搭配米黃及星巴克綠很吸睛，以一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元最搶眼，還有各式杯壺「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元。
今年由韓星BLACKPINK Jennie帶起蝴蝶結緞帶熱潮，早就是三麗鷗Hello Kitty的經典造型，推薦有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」950元、還有吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」800元，以及穿上「綠圍裙的凱蒂貓」娃娃玩偶800元，還有2款「Hello Kitty同享隨行卡」各180元，預料應會是搶手秒殺款。
而聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元，可使用星禮程金星禮220★、或120★並以350元兌換。
📌排隊規則！「Hello Kitty星巴克聯名商品」銷售辦法一次看
Hello Kitty聯名商品9月10日當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利（9月11日起則不受此限）。
每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認；車道型門市的車道服務不接受排隊購買；購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買；聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。
另外，今年「奶茶嘉年華」將於9月21日至9月22日再度
回歸，今年聯手合作三麗鷗Hello Kitty 50週年，以「涼夏祭」為主題，打造清爽涼感的夏日慶典，在統一 時代百貨台北店二樓夢廣場與一樓興雅路以封街形式，串聯萬人奶茶主題派對。粉絲必朝聖Hello Kitty見面會，將在市集兩日下午15:00、17:00帶來精彩表演，Hello Kitty還會與先報名的粉絲合照留念。
現場還將設置超夯風格拍貼車「T3寫真巴士」、「扭蛋轉轉樂」
珍奶扭蛋限量販售，有機會用200元把高雄漢來萬元三麗鷗主題客房扭回家。活動當日於現場完成指定任務， 闖關集點成功就能獲得「奶茶乾杯杯 x Hello Kitty限量聯名版」只送不賣（共500個， 每人限換一份，換完為止）。
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星巴克Hello Kitty聯名商品這次最受注目的4款Hello Kitty杯緣子，包括星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子，好萌通通都想帶回家。
9月10日起活動期間，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。
📌星巴克Hello Kitty聯名商品一次整理！蝴蝶結杯蓋吸管都好萌
星巴克最新聯名三麗鷗Hello Kitty凱蒂貓，主打懷舊氛圍的復古手繪風格，質樸可愛的Hello Kitty戴著大大的紅色蝴蝶結、搭配米黃及星巴克綠很吸睛，以一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元最搶眼，還有各式杯壺「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元。
今年由韓星BLACKPINK Jennie帶起蝴蝶結緞帶熱潮，早就是三麗鷗Hello Kitty的經典造型，推薦有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」950元、還有吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」800元，以及穿上「綠圍裙的凱蒂貓」娃娃玩偶800元，還有2款「Hello Kitty同享隨行卡」各180元，預料應會是搶手秒殺款。
而聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元，可使用星禮程金星禮220★、或120★並以350元兌換。
📌排隊規則！「Hello Kitty星巴克聯名商品」銷售辦法一次看
Hello Kitty聯名商品9月10日當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利（9月11日起則不受此限）。
每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認；車道型門市的車道服務不接受排隊購買；購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買；聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。
另外，今年「奶茶嘉年華」將於9月21日至9月22日再度
現場還將設置超夯風格拍貼車「T3寫真巴士」、「扭蛋轉轉樂」