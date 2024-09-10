星巴克買一送一！星冰樂78元、星沁爽58元喝9小時　滿額送杯緣子

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▲星巴克Hello Kitty聯名開跑，滿額贈送「Hello Kitty杯緣子」。（圖／星巴克提供）

▲左起：「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」、「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」，兩款都是中杯145元、大杯160元、特大杯175元。（圖／星巴克提供）

▲珍煮丹多款指定手搖飲料外送「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）

熬夜看iPhone 16蘋果發表會，開喝「星巴克買一送一」提神！今（10）日繼續喝最新17款咖啡飲品半價優惠，4大星冰樂「最便宜78元」、星沁爽58元、美式咖啡63元，划算入手特大杯，一次整理折扣價格；而且從今天起還有超萌Hello Kitty杯緣子滿額贈送活動開跑，星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊、及造型馬克杯4款開搶。星巴克抓住夏天的尾巴，今繼續喝「買一送一」指定品項好友分享日9小時！9月10日活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。一次17款指定品項「買一送一」大放送，最划算星沁爽58元、美式咖啡63元，4大人氣星冰樂「最便宜78元」喝超嗨。指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡(含特選)、鹹焦糖風味那堤(含特選)、芝麻瑪奇朵(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️有找（兩杯115元）最便宜星沁爽（兩杯125元）最便宜咖啡有找（兩杯125元）（兩杯155元）最便宜星冰樂（兩杯160元）（兩杯160元）最便宜茶那堤（兩杯170元）（兩杯170元）（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯175元）有找（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯180元）（兩杯180元）（兩杯185元）（兩杯200元）星巴克Hello Kitty聯名今開搶，還推出4款Hello Kitty杯緣子滿額贈優惠活動，分別有星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子，每款都好萌好想要。9月10日起活動期間，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。「冰搖濃縮系列」星禮程會員享新品飲料搶先喝活動，星禮程金星會員可於9月9日、全會員可於9月10日，至門市點購冰搖濃縮新風味「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」。星禮程會員9月11日至9月13日，使用星巴克APP行動預點服務，還可享「兩款新品77折」優惠。提醒大家，星巴克冰搖濃縮咖啡系列可使用燕麥奶和杏仁堅果奶製作，若更換成全脂奶、低脂奶、豆奶和椰奶，將不另退客製化差額20元。珍煮丹今9月10日，外送平台Uber Eats指定品項「同品項買一送一」！包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都在半價優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。歡慶台北市信義區新光A11門市開幕，9月10日黑糖檸檬冬瓜也買一送一。提醒大家，限相同甜度、冰塊、容量，每人限購兩組(加料需補差額)；優惠不併用。