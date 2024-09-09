星巴克「冰搖濃縮系列」9/11回歸！鹹楓糖風味開喝　新品77折優惠

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▲星禮程會員9月11日至9月13日，使用星巴克APP行動預點服務，可享「「冰搖濃縮系列77折」優惠。（圖／星巴克提供）

▲左起：「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」、「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」，兩款都是中杯145元、大杯160元、特大杯175元。（圖／星巴克提供）

▲秋季STANLEY暖棕新色系不鏽鋼杯，價格落在1200元～1750元。（圖／星巴克提供）

▲季節款絎縫包袋，價格約450元～780元。（圖／星巴克提供）

▲VOLVO MILU FIKA期間限定咖啡館進駐NOKE忠泰樂生活。（圖／VOLVO提供）

▲VOLVO MILU FIKA期間限定咖啡館，營造北歐愜意休閒時光。（圖／VOLVO提供）

星巴克搶先迎接秋季新飲品！冰搖濃縮系列9月11日回歸，開喝鹹楓糖風味，今（9）日起連續2天會員搶先喝；上市後行動預點可享「新品77折優惠」划算入手冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡、冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡；STANLEY秋季暖棕新色系不鏽鋼杯、季節款絎縫包袋也亮相。而VOLVO MILU FIKA期間限定咖啡館，進駐NOKE忠泰樂生活推出獨家限定MILU系列飲品、點心、及互動體驗，營造愜意北歐生活感。提早預告秋季到來，星巴克搶先回歸冰搖濃縮義式咖啡，9月11日開喝經典「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」及全新「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」，以星巴克黃金烘焙濃縮為基礎、加入楓糖風味糖漿，覆上燕麥奶並點綴煙燻楓糖脆片，搖勻成「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」，爽口清涼的咖啡泡沫喝起來帶有獨特鹹甜滋味，喚醒食欲之秋的美好。「冰搖濃縮系列」回歸上市前，星禮程會員可享新品飲料搶先喝活動，星禮程金星會員可於9月9日、全會員可於9月10日，至門市點購冰搖濃縮新風味「冰搖鹹楓糖風味燕麥奶咖啡」。星禮程會員9月11日至9月13日，使用星巴克APP行動預點服務，還可享「兩款新品77折」優惠。提醒大家，星巴克冰搖濃縮咖啡系列可使用燕麥奶和杏仁堅果奶製作，若更換成全脂奶、低脂奶、豆奶和椰奶，將不另退客製化差額20元。本季還有STANLEY秋季暖棕色系新登場，暢銷搶購款「30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」還有經典「不鏽鋼杯」，以漸層棕色帶來柔和且溫暖的視覺風格。包袋也呼應溫柔秋色，以絎縫設計打造「卡其尼龍絎縫提背袋」、「杏色尼龍絎縫側背包」及「杏色尼龍絎縫斜背袋」。在瑞典語中意味著「一起享用咖啡、甜點的悠閒時光」的「FIKA」，成為現今快節奏世界裡的美好時刻。知名汽車品牌VOLVO為傳遞此精神，以北歐幸運星MILU為主題，打造MILU FIKA期間限定咖啡館，即日起至10月31日進駐NOKE忠泰樂生活1樓，展出VOLVO XC40 Recharge傳遞純電生活質感；並推出一系列療癒美味的限定飲品和點心；還可參與多樣化體驗活動，包括客製化MILU姓名貼紙、數位投影互動，10月更有MILU限定玩轉扭蛋機等趣味活動。