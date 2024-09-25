獨／撐不住了？「平轉賠售」物件暴增　投資客認：已經全面收手

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▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）

▲房屋交易平台上「平轉賠售」物件暴增。（圖／翻攝591房屋網）

▲中央銀行再祭第7波打炒房措施，市場擔心傷及無辜換屋族，總裁楊金龍表示先做再說，也許適當時候可以做排除條款。（圖／擷取自央行直播）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

央行19日祭出第7波選擇性信用管制打房，掀起「金龍海嘯」，PTT網友觀察，發現房屋交易平台已出現「平轉賠售」逃命災情。擁11屋、月收租12萬元的投資客「台中一劉」告訴《NOWnews今日新聞》說，確實出現不少平轉、賠售物件，但房市已出現恐慌，投資客已經全面收手，預料這波金龍海嘯掀起的房市寒冬，至少會冷到明年二月，「」。38歲的「台中一劉」11年前受帥過頭啟發，月薪3萬時就靠6萬元資金開始炒房，經手超過30多間房，目前手中有11間房，包含台中市3間公寓3房、7間東海電梯套房，及台南善化1間電梯3房，每個月收租金12萬元。「台中一劉」稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，「平轉」一般發生在認為自己1、2年後不能順利貸款，就會選擇平轉出場；而「賠售」則多是近3個月就要交屋，但突然因「第2戶限貸5成、第3戶限貸3成」等央行最新打房措施，導致資金嘎不過來，就會選擇賠售，「」。央行總裁楊金龍放話要給投資客一個Lesson，金龍海嘯來襲，投資客學到教訓了嗎？「台中一劉」說，現在投資客圈全部都停手了，雖然還是有在看物件，但看完不會馬上下斡旋，熟識的房仲也認了，「近日帶看率腰斬」。「台中一劉」指出，傳統房市循環起點會落在3月，買氣開始上揚，到8、9月時最好，但在10月到隔年2月會轉淡。因此他認為，央行此波打房會一路亂到明年2月，只是對於完全沒被影響的無資產純首購族來說，他也直言：「」過往交屋約需1個半月，但現在因房貸滿水位，拉長到3個月，而換屋族唯一的解套方法就是，和買家談好簽約後3個月後再交屋，然後趕緊趁這3個月時間買新房換屋。至於龍哥想給投資客的Lesson，「台中一劉」認為，大咖投資客都用現金買，過一兩個月後可以再跟銀行貸出來，就算用理財型房貸，利率2.5%~2.8%，大咖投資客也是玩得起。他分析，央行打房手段是為了要逼出供給量，預估「年底會有放20~30年的屋主，把房子放出來賣」，因為不斷被打房新聞、房仲開發信洗腦，「」。不過，「台中一劉」不認為此波投資客的收手會出現「斷頭潮」。他指出，房地產不敗的原因，就是房價震盪不如股市般恐怖，「」就行了。最後，「台中一劉」也砲轟楊金龍「實在太陰險了，讓銀行賺取暴利！」他指出，過往只有調高存準率才會升息，但近期各種限貸讓銀行拿翹，有浮動利率，可以自己亂加，房貸利率從2.2%、2.5%，甚至3.0%都出來，批評：「