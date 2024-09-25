８月中元商機不亮　餐飲、零售撞上高基期、出國多進入低成長

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▲經濟部統計處今（25）日公布，8月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售業僅年增1.1%，餐飲業則年增1.8%，進入低度成長。

國內餐飲、零售業長時間都維持成長態勢，隨著比較基期逐漸墊高，出國人數遠超來台旅客，內需產業支撐力道越來越顯薄弱。經濟部統計處今（25）日公布，8月批發、零售及餐飲業營業額統計，零售業僅年增1.1%，餐飲業則年增1.8%，進入低度成長。據統計處預估，批發業9月年增5.0%至8.0%；零售業年增0.0%至3.0%；餐飲業則年增0.3%至3.3%。統計處也同步公布第3季預測，批發業預測為8.9%至9.9%；零售業及餐飲業則預估進入「正成長保衛戰」。中元節以往為台灣民生消費旺季，攤開8月數據，本該有機會攻高的「食品、飲料及菸草製品零售業」及「超級市場業」僅有0.6%至1.2%的成長率，接近持平。經濟部統計處副處長黃偉傑解釋，成長率有限主要也受到季節因素影響，因為今年中元節在８月中旬，所以部分分散到７月；去年中元節則在月底，消費量能就完整留在８月。餐飲業部分，餐館及飲料店均年增1.6%，同樣維持低度成長；外燴及團膳承包業受惠旅運需求續呈暢旺，帶動航空餐銷售擴增，年增6.5%。據國際內需統計，觀光客來台人次7月為53.9萬人，為去年9月以來最低人數。同時間，我國7月出國人次為157.2萬人，為疫情之後最好成績。當國人大幅度出國，來台旅客人次並未大幅增加，均會衝擊國內零售、餐飲表現。對於內需產業年底能否維持正成長，黃偉傑說，餐飲及零售都面臨高基期，「接下來都是低程度的成長」，但因為兩者在1到8月都有3%以上正成長，除非第4季一口氣衰退超過4%，年底仍有相當機會守住。展望未來，零售業逢中秋節送禮及烤肉商機、百貨公司週年慶檔期開跑，加以消費性電子新品上市誘發換機需求，營業額可望續呈成長；餐飲業因暑假結束，聚會用餐頻率降溫，預期營業額將較上月減少，但與上年同月相比，受惠業者展店及新品牌挹注，年增率可望續呈正成長。據受查廠商對9月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為51.5、零售業為50.7、餐飲業為36.5，顯示9月份批發及零售業營業額將較上月增加，餐飲業營業額則將較上月減少。