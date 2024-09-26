有房族禁用寬限期！帥過頭曝「無限新青安大法」　最長16年只繳息

上有政策，下有對策！央行19日祭出第7波選擇性信用管制打房，其中第一條新規就是禁止名下已有房產的人，再使用寬限期買房，讓不少想買第2戶或是換屋族群感到很困擾。對此，知名投資客「帥過頭」公開超神一絕招，正是「無限新青安大法」，有機會獲得最長16年寬限期，只繳利息，輕鬆繳房貸。
帥過頭近期在「帥過頭講房地產」YouTube頻道，分享「無限新青安大法」，適用感情深厚的夫妻。他說明，老公先買房並申貸新青安，寬限期5年後，先離婚再把房子賣給老婆，這樣老婆名下沒有房產，又可再申貸新青安，並享用5年寬限期，夫妻再結婚。
等到新青安10年寬限期結束後，再如法炮製一遍，夫妻先離婚，老婆把房子賣給房下沒有房產的老公，這樣老公就可以申辦「首購」，不是新青安喔，但也能享有最長3年的寬限期。等寬限期滿後，夫妻再離婚，老公再把房子賣給老婆，老婆也能辦首購再享3年寬限期，累積共計16年寬限期，全都只繳最低的利息就有。
帥過頭「無限新青安大法」在PTT引發討論，不少人驚呼：「人生有必要玩成這樣嗎？」提醒夫妻倆要有絕對的信任才能這樣操作，也有不少人抨擊，「新青安就是錯誤的政策，漏洞一堆」，內行提醒「賣來賣去不就一直繳土增稅」、「離婚會弄假成真，爛招」、「賣給老婆，結果老婆跟人家跑了，妻房兩失該怎麼辦？」
根據財政部日前公布的8月公股銀行承辦新青安貸款統計，8月受理戶數為6226戶、金額為511.21億元，件數較7月少579件、減幅約9.3%，而撥貸戶數為5684戶、金額為452.82億元，較7月大減2192戶、減幅約39%，撥貸金額更是銳減170.5億元、減幅約38%。
同時，根據央行五大銀行新增房貸資料，8月金額為967.4億元，創近4個月新低，單月大減249.9億元；但更值得注意的是，平均新增房貸利率升至2.194%，寫下188個月、金融海嘯以來新高。
然而8月新青安房貸占五大銀行房貸比重，則由7月的38.23%滑落至35.73%。央行認為，主因是適逢民俗月，加上部分銀行碰觸到《銀行法》72條之2內控限額，自主降低房貸承作量，導致新承作房貸衰退。
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等到新青安10年寬限期結束後，再如法炮製一遍，夫妻先離婚，老婆把房子賣給房下沒有房產的老公，這樣老公就可以申辦「首購」，不是新青安喔，但也能享有最長3年的寬限期。等寬限期滿後，夫妻再離婚，老公再把房子賣給老婆，老婆也能辦首購再享3年寬限期，累積共計16年寬限期，全都只繳最低的利息就有。
帥過頭「無限新青安大法」在PTT引發討論，不少人驚呼：「人生有必要玩成這樣嗎？」提醒夫妻倆要有絕對的信任才能這樣操作，也有不少人抨擊，「新青安就是錯誤的政策，漏洞一堆」，內行提醒「賣來賣去不就一直繳土增稅」、「離婚會弄假成真，爛招」、「賣給老婆，結果老婆跟人家跑了，妻房兩失該怎麼辦？」
根據財政部日前公布的8月公股銀行承辦新青安貸款統計，8月受理戶數為6226戶、金額為511.21億元，件數較7月少579件、減幅約9.3%，而撥貸戶數為5684戶、金額為452.82億元，較7月大減2192戶、減幅約39%，撥貸金額更是銳減170.5億元、減幅約38%。
同時，根據央行五大銀行新增房貸資料，8月金額為967.4億元，創近4個月新低，單月大減249.9億元；但更值得注意的是，平均新增房貸利率升至2.194%，寫下188個月、金融海嘯以來新高。
然而8月新青安房貸占五大銀行房貸比重，則由7月的38.23%滑落至35.73%。央行認為，主因是適逢民俗月，加上部分銀行碰觸到《銀行法》72條之2內控限額，自主降低房貸承作量，導致新承作房貸衰退。