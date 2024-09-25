來台南吃「糕」祝高升高中　臺南市場必吃米糕、糕餅特搜

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲包括肉包、壽桃、發糕、紅龜、米龜等祭祀食品遠近聞名，內餡與外皮形成完美搭配，香氣十足而有嚼勁，是鴨母寮市場的人氣攤。（圖／南市府提供）

▲臺南市市場處特別整理出16處市場21個米糕、糕餅名攤地圖。（圖／南市府提供）

重陽佳節即將來臨，台南市長黃偉哲推薦大家來臺南的傳統市場採買國宴級米糕以及應景的糕餅，祝福民眾步步「高升」，學子考試「高中」。臺南市市場處特別整理出16處市場21個米糕、糕餅名攤地圖。同時，菜市場也有許多特色糕餅，用作祭祀，點心皆宜，歡迎更多人一起在重陽節來臺南傳統市場感受豐富的文化與美食魅力，取得好兆頭！黃偉哲表示，九九重陽節又稱登高節，因為「九」在數字中最高，故在這一天登高可以避災求吉，又「高」字與「糕」字同音，故在重陽節吃糕亦有祈求生活步步高升、考試高中之意義。近年來因國宴加持，讓許多人知曉臺南市場攤商的功夫米糕，一碗就可以吃得到山珍海味，澎湃又有誠意。經發局局長林榮川這次特別推薦永樂市場「永樂米糕」，從一根扁擔起家，歷經三代傳承，米糕淋上肉燥、花生、魚鬆與醃漬菜，再配上一碗Q彈豬腸清爽的四神湯，絕對是念念不忘的好滋味，已成為臺南人心目中經典的米糕品牌；鴨母寮市場「松香餅舖」，其肉包、壽桃、發糕、紅龜、米龜等祭祀食品遠近聞名，內餡與外皮形成完美搭配，香氣十足而有嚼勁，是鴨母寮市場的人氣攤商。麻三市場「德春米糕」，以其Q彈的糯米飯和肉燥香聞名，鋪上一層魚鬆，再佐以兩、三片用糖以及醋醃漬的蘿蔔片，為各大美食節目採訪之在地小吃名店；西港市場「吳家粿品」，幾十年來堅持新鮮手工現作、不添加防腐劑，販售的商品有年糕、發糕、紅龜粿、紅圓、潤餅等拜拜食品，是西港人口耳相傳的老滋味！市場處處長王俊博表示，這次幫大家整理的臺南市場名攤地圖，必吃米糕、糕餅通通有，邀請鄉親一起來採購。包含藏身於沙卡里巴市場內，兩度登上總統國宴的「榮盛點心」、新市市場「米農莊」、白河市場「烏龍米糕」等特色米糕、東菜市「萬香餅舖」、玉井市場「阿清古早味」、六甲市場「六甲古早味」等各類糕餅供鄉親們選擇。