大谷翔平50轟紀念球最貴1.4億！拍賣1600萬起標　道奇只開價956萬

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▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平50轟紀念球要拍賣了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，在日前敲出50轟50盜的紀念球，根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。此外排名第二的是125萬美元的洋基隊重砲Aaron Judge，他在2022年單季62轟，轟破美聯紀錄。大谷翔平的50轟紀念球，預計在美東時間27日0:00開始競標，