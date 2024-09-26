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大谷翔平50轟紀念球最貴1.4億！拍賣1600萬起標　道奇只開價956萬

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平50轟50盜紀念球出爐，拍賣價50萬美元起跳。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平50轟50盜紀念球出爐，拍賣價50萬美元起跳。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平50轟紀念球要拍賣了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，在日前敲出50轟50盜的紀念球，今（26)日經過美國拍賣網站「Goldin」在推特上分享，這顆大谷50轟紀念球，將至少以50萬美元（約1594萬台幣）的價格開始競標，最高設定價格為450萬美元，也就是1億4348萬台幣，而道奇隊當初只願意開價30萬美元，相當於956萬台幣。

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大谷翔平紀念球　可望打破紀錄

根據過去競標結果，美國職棒最高全壘打球競標價是前運動家隊、紅雀隊超級球星Mark McGwire的70轟紀念球，他在1998年締造此紀錄。這顆球售價最後標到300萬又5000美元，（約台幣9565萬台幣）。

大聯盟官網日前公布，知名漫畫家以及藝術遊戲收藏者Todd McFarlane以1999年以300萬美元的價格入手Mark McGwire的70轟紀念球，他同時也擁有Barry Bonds2001年73轟的全壘打球，2003年購入的金額是51萬7500美元。

此外排名第二的是125萬美元的洋基隊重砲Aaron Judge，他在2022年單季62轟，轟破美聯紀錄。

大谷翔平的50轟紀念球，預計在美東時間27日0:00開始競標，最初設定價格為50萬美元，約為1594萬台幣，10月9日（台灣時間10日）最高可標到450萬美元，約為1億4348萬台幣就可售出。

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）

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