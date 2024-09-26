陳致遠涉假球案懷念兄弟象深夜刪貼文！嗨喊「目的達到了」引眾怒

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陳致遠喊目的達到了，再度引發眾怒！中信兄弟周思齊引退，前兄弟象職棒球員陳致遠在臉書曬出懷舊影片，寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，由於陳致遠當年打假球遭判刑，重挫中華職棒，如今又出來說話，引爆球迷不滿，陳致遠等人被指控收賄打假球、參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，打3場假球、共收了280萬元，被判刑6個月，得以易科罰金。檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑。陳致遠深夜刪光爭議貼文，並連發兩篇文，一篇寫「謝謝」二字，配上虛擬人物比讚的圖案，另一篇則是滷肉飯照，他寫道：「宵夜的美食、開心。」陳致遠的刪文舉動馬上引起網友關注，陳致遠在退休後，曾先後開夜店、在花蓮市和同樣因為假球風暴離開球場的球員曹錦輝共同經營烤肉店、原住民餐廳等等，都以賠錢失敗告終。連轉型當通告藝人上綜藝節目，都和老婆林秀琴在2020年遭所屬經紀公司發聲明指控，夫妻倆私接工作、代言等演藝活動，完全無視雙方合約，被公司揚言提告求償。2023年他又爆出財務危機，被車行控告欠錢不還，連5000塊都交不出。