陳致遠涉假球案懷念兄弟象深夜刪貼文！嗨喊「目的達到了」引眾怒

陳致遠喊目的達到了，再度引發眾怒！中信兄弟周思齊引退，前兄弟象職棒球員陳致遠在臉書曬出懷舊影片，寫下「老傳統、老戰友，當時我們真的很嗨」，由於陳致遠當年打假球遭判刑，重挫中華職棒，如今又出來說話，引爆球迷不滿，雖然陳致遠不滿寫下：「我應該也有言論自由吧！過去就讓他過去了」，但球迷無法原諒。陳致遠在今（26）日深夜把爭議貼文刪掉，連發兩篇文，其中一篇是吃滷肉飯，喊「開心」，面對網友質疑，他還笑回心情還好「目的達到了」，再度讓網炸鍋。
陳致遠捲入假球案 球迷火大原因
被稱為「K金戰士」或是「黑金戰士」的陳致遠，過去可是比「中職先生」彭政閔還紅，不但代言機車等，還上遍各大綜藝節目，尤其他在2003年亞錦賽，打出中華隊追平韓國的安打，最受球迷喜愛。
不過陳致遠也捲入黑象事件，疑似用餅乾盒「夾帶現金」，企圖隱藏收賄事實，但陳致遠等人被指控收賄打假球、參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，打3場假球、共收了280萬元，被判刑6個月，得以易科罰金。檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑。
陳致遠深夜刪光爭議貼文，並連發兩篇文，一篇寫「謝謝」二字，配上虛擬人物比讚的圖案，另一篇則是滷肉飯照，他寫道：「宵夜的美食、開心。」
陳致遠的刪文舉動馬上引起網友關注，有人問他：「文章刪光光耶，急了齁」，他回覆：「還好餒！目的達到了。」還配上3個哭笑不得的表情符號。眾多球迷也火大留言：「再講一次『極度貪婪無恥』」「兄弟齊心 致遠下一句是什麼 只收現金」、「滷肉飯沒放水你吃的下去嗎」、「只有滷肉飯是真的」。
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被稱為「K金戰士」或是「黑金戰士」的陳致遠，過去可是比「中職先生」彭政閔還紅，不但代言機車等，還上遍各大綜藝節目，尤其他在2003年亞錦賽，打出中華隊追平韓國的安打，最受球迷喜愛。
不過陳致遠也捲入黑象事件，疑似用餅乾盒「夾帶現金」，企圖隱藏收賄事實，但陳致遠等人被指控收賄打假球、參與簽賭案，遭到起訴並求刑2年，雖然他始終否認有收賄，但根據2014年高等法院二審宣判的結果，判定陳致遠配合組頭放水，打3場假球、共收了280萬元，被判刑6個月，得以易科罰金。檢察官在起訴書中以「極度貪婪無恥」痛斥他的行徑。
陳致遠深夜刪光爭議貼文，並連發兩篇文，一篇寫「謝謝」二字，配上虛擬人物比讚的圖案，另一篇則是滷肉飯照，他寫道：「宵夜的美食、開心。」
陳致遠的刪文舉動馬上引起網友關注，有人問他：「文章刪光光耶，急了齁」，他回覆：「還好餒！目的達到了。」還配上3個哭笑不得的表情符號。眾多球迷也火大留言：「再講一次『極度貪婪無恥』」「兄弟齊心 致遠下一句是什麼 只收現金」、「滷肉飯沒放水你吃的下去嗎」、「只有滷肉飯是真的」。
陳致遠在退休後，曾先後開夜店、在花蓮市和同樣因為假球風暴離開球場的球員曹錦輝共同經營烤肉店、原住民餐廳等等，都以賠錢失敗告終。連轉型當通告藝人上綜藝節目，都和老婆林秀琴在2020年遭所屬經紀公司發聲明指控，夫妻倆私接工作、代言等演藝活動，完全無視雙方合約，被公司揚言提告求償。2023年他又爆出財務危機，被車行控告欠錢不還，連5000塊都交不出。