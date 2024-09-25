陳致遠涉假球案一句話惹怒棒球迷！蔡明里開嗆：受害者才有資格說

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中信兄弟球星周思齊日前舉行引退儀式，找來昔日誠泰Cobras時期與兄弟隊友共襄盛舉，曾涉及假球案前兄弟象球員「黃金戰士」陳致遠，卻在此時發文回憶過去的職棒點滴，遭到許多網友撻伐。陳致遠表示：「過去了就讓他過去了。」然而，這番言論再次點燃輿論爭議，知名棒球主播蔡明里也在社群發文回應，直指這句話應該由受害者來說。上週末中信兄弟在台北大巨蛋為周思齊舉行引退儀式，堪稱是史上最頂引退，令在場的球迷和球員都不禁熱淚盈眶。儀式結束後，陳致遠在個人臉書分享了一段過去的影片，回顧他與兄弟老隊友們過往職棒的歡樂時光，並提到「當時我們真的玩得很開心。」由於陳致遠先前曾捲入假球風波，影片發布後隨即引發批評；面對網友的批評聲浪，陳致遠留言回應，強調自己也有發言的權利，「你們可以留言罵我，那為什麼我不能發文呢？這是我的平台，我也有言論自由吧！過去的事情就讓它過去吧。我還是謝謝你們進來留言。」然而，陳致遠此話一出再度引發軒然大波，社群平台湧入數百則留言，嗆他把中華職棒搞髒，一些球迷甚至以嘲諷口吻留言寫道，「周（思齊）：兄弟齊心、阿遠下一句怎麼說？陳（致遠）：只收現金。」知名棒球主播蔡明里也對此事件發表了自己的看法，他在臉書上寫下，「過去就讓它過去，這話應該是受害者才有資格說吧。」蔡明里接著表示，作為職棒圈的一員，他認為自己也承擔著責任，「坦白說，我都覺得我沒資格說這種話，因為身在這行業這麼久，說自己都沒一點責任，都做了該做的事情，別人怎麼想，我不知道，但我覺得我也有責任。」