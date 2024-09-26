陳致遠「黑象事件」假球案被判刑收賄280萬！球迷怒罵：極度貪婪

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▲陳致遠2009年涉假球案，如今卻希望過去的就讓他過去。（圖／翻攝自陳致遠臉書）

陳致遠假球案遭判刑！中信兄弟球星周思齊日前舉行引退儀式，找來昔日誠泰Cobras時期與兄弟隊友共襄盛舉，不過曾涉及假球案前兄弟象球員「黃金戰士」陳致遠，卻在此時發文回憶過去的職棒點滴，遭到許多網友撻伐。有著「黃金戰士」的封號的陳致遠，一直是兄弟象的明星球員，在2001年和蔡豐安、彭政閔形成「黃金三劍客」，當時陳致遠被認為是中職最具盛名的球星，也是中職的「臉」，代表兄弟象，加上他豪爽不拘小節的個性，以及優異的媒體應對，成為不少球迷的偶像。陳致遠在2009年「黑象事件」爆發後，一開始仍在隊上，但是2010年，他原本要參加春訓，但因檢調約談，他則無法隨隊，後來被爆出收賄配合打假球。陳致遠被組頭「雨刷」蔡政宜點名為配合打假球的球員外，2011年6月30日，陳致遠一審遭判2年6個月有期徒刑，併科350萬元罰金。最終2014年8月13日，臺灣高等法院二審宣判，認為陳致遠、蔡豐安等人確實有打假球，陳致遠、蔡豐安皆改判6個月有期徒刑，並判定他收賄280萬。不能打球陳致遠，乾脆改行當通告藝人，但是他其他事業投資不順，陳致遠也到崇義高中等擔任「客座」教練，但這幾年來，他依舊不承認自己有放水、收賄事實。