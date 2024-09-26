搶虎航百元機票前注意！「1條件」回饋金3天內要用完　兌換方式曝

台灣虎航滿10周年，這幾天陸續推出各種優惠活動，單程「100元促銷機票」也在今（26）日開始登場。各項活動中，有些使用說明一定要看清楚，其中的每日簽到獲得回饋金，需先將回饋金兌換成voucher才能用來折抵機票，同時voucher有效期限制，需在2個月內使用。而若是昨（25）日23時59分前就已經有匯入會員系統的voucher，到期日更是3天後，即9月28日，虎迷們記得要把握時間。
台灣虎航推出十週年慶祝活動，除了抽獎、送機票外，每日簽到就可獲得300元至999元不等的回饋金。但是需提醒虎迷的是，昨（25）日23時59分前匯入會員系統的voucher，到期日在3天後，即9月28日，而此次「100元促銷機票」活動截止日為9月29日，也就是告訴大家，趁此波優惠活動時要趕緊用掉。
但是回饋金也有些使用說明更需要注意，此次活動獲得的回饋金，務必要在9月28日23時59分前將回饋金點數兌換成voucher，才能在虎航官網進行機票折抵。另外，兌換voucher時是以100為單位往上加，因此若原本就沒有回饋金點數，即使簽到取得999元回饋金，voucher最多只能兌換900元，且兌換後需在2個月內使用完畢。
回饋金兌換方式為進入虎航官網、登入會員之後，點選voucher區塊右上的「兌換＋」，再依需要選擇兌換的voucher面額取得voucher序號，兌換完成後，當購買機票時進入付款頁面時輸入抵用券代碼即可折抵，不僅可折抵機票金額，也包含加買行李或餐點等加值服務。
至於虎航今日10:00開搶的「全航線單程未稅價100元」之活動，尊榮虎可於今日優先購票，其中最便宜票價為「高雄－岡山」含稅1519元起、而「桃園（台北）、高雄－東京成田」也有2210元起之促銷價。另外，明日9月27日起，全虎迷將可開搶，享有全航線單程未稅價510元起。
低成本航空之外，傳統航空也有新動作，阿聯酋航空宣佈成為亞洲橄欖球總會（Asia Rugby）冠名贊助商。阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克（Tim Clark）爵士表示，透過這項全新的長期合作，亞洲橄欖球總會將可持續投入主辦亞洲36國家地區參加的「亞洲橄欖球錦標賽」，並可望舉辦7人制與15人制的橄欖球巡迴賽，擴大推廣這項運動。
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但是回饋金也有些使用說明更需要注意，此次活動獲得的回饋金，務必要在9月28日23時59分前將回饋金點數兌換成voucher，才能在虎航官網進行機票折抵。另外，兌換voucher時是以100為單位往上加，因此若原本就沒有回饋金點數，即使簽到取得999元回饋金，voucher最多只能兌換900元，且兌換後需在2個月內使用完畢。
回饋金兌換方式為進入虎航官網、登入會員之後，點選voucher區塊右上的「兌換＋」，再依需要選擇兌換的voucher面額取得voucher序號，兌換完成後，當購買機票時進入付款頁面時輸入抵用券代碼即可折抵，不僅可折抵機票金額，也包含加買行李或餐點等加值服務。
至於虎航今日10:00開搶的「全航線單程未稅價100元」之活動，尊榮虎可於今日優先購票，其中最便宜票價為「高雄－岡山」含稅1519元起、而「桃園（台北）、高雄－東京成田」也有2210元起之促銷價。另外，明日9月27日起，全虎迷將可開搶，享有全航線單程未稅價510元起。
低成本航空之外，傳統航空也有新動作，阿聯酋航空宣佈成為亞洲橄欖球總會（Asia Rugby）冠名贊助商。阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克（Tim Clark）爵士表示，透過這項全新的長期合作，亞洲橄欖球總會將可持續投入主辦亞洲36國家地區參加的「亞洲橄欖球錦標賽」，並可望舉辦7人制與15人制的橄欖球巡迴賽，擴大推廣這項運動。