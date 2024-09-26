虎航今10:00開賣「全航線100元」！尊榮虎搶日本來回機票2千有找

今天10:00開搶出國便宜機票！台灣虎航十週年慶「台虎十年、隨10起航」，今（26）日超殺「全航線100元」起單程未稅開賣，尊榮虎優先購票，幫大家盤點最夯「日本來回機票2千有找」航線一次整理，包括越南富國島、韓國首爾、泰國普吉島、澳門也都能划算入手；9月27日起全虎迷開搶「全航線510元」起單程未稅，優惠內容、開賣時間再統整。
📌台灣虎航十週年「全航線100元」起！尊榮虎優先購票
台灣虎航2024十週年慶「台虎十年、隨10起航」慶祝優惠活動，今9月26日10:00限定「尊榮虎tigerprime」優先購票，「全航線100元、510元、1010元」起單程未稅票促優惠！尊榮虎購票期間為2024年9月26日10:00-23:59止；旅遊期間2024年9月26日至2025年3月29日；桃園、台中、高雄出發都有優惠。
幫大家準備：尊榮虎指定連結傳送門，並一次整理試算價格，手速快的人有機會搶到最便宜「日本、富國島來回機票2千有找」，飛東京大阪也才2千初。提醒大家，這次優惠票價限「同時購買來回程」。
◾️一次整理「日本來回機票2千有找」航線（含稅及手續費）
最便宜「桃園（台北）－旭川、函館、花卷、新瀉、岡山、佐賀、秋田」1519元起
「桃園（台北）－高知、宮崎、新瀉、小松」1569元起來
「桃園（台北）－茨城」1685元起
「桃園（台北）－仙台」1724元起
「桃園（台北）－福岡」1733元起
「桃園（台北）－沖繩」1788元起
最便宜「高雄－岡山」1519元起
「高雄－沖繩」1788元起
「高雄－名古屋」1879元起
◾️飛東京、大阪，富國島也划算（價格含稅及手續費）
「桃園（台北）、高雄－東京成田」2210元起
「桃園（台北）－東京羽田」2214元起
「桃園（台北）、高雄－大阪」2197元起
「桃園（台北）－富國島」1933元起
其實桃園（台北）、高雄出發，飛首爾、釜山、濟州、峴港、澳門也都有機會買到2千有找
📌台灣虎航「全航線510元」起！全虎迷9/27開搶
「全虎迷」則於9月27日起開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅票促優惠！全虎迷購票期間為9月27日10:00起至9月29日23:59止；搭乘期間為2024年9月27日至2025年3月29日。
提醒大家，以上優惠票價限同時購買來回程；日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍，部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。
另外，中華航空則攜手手搖飲料五桐號，打造「ちいかわ吉伊卡哇chiikawa」9款可愛甜點下午茶，獨家機上與吉伊卡哇、小八貓及烏薩奇相見歡，開吃鹽之花布列塔尼酥、楓糖奶油沙布雷、紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋等，鐵粉必吃療癒萌臉的「抹茶達克瓦茲」、「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」；現在到五桐號南西店打卡還能抽獎6張「全亞洲不限航點」來回機票。
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台灣虎航2024十週年慶「台虎十年、隨10起航」慶祝優惠活動，今9月26日10:00限定「尊榮虎tigerprime」優先購票，「全航線100元、510元、1010元」起單程未稅票促優惠！尊榮虎購票期間為2024年9月26日10:00-23:59止；旅遊期間2024年9月26日至2025年3月29日；桃園、台中、高雄出發都有優惠。
幫大家準備：尊榮虎指定連結傳送門，並一次整理試算價格，手速快的人有機會搶到最便宜「日本、富國島來回機票2千有找」，飛東京大阪也才2千初。提醒大家，這次優惠票價限「同時購買來回程」。
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最便宜「桃園（台北）－旭川、函館、花卷、新瀉、岡山、佐賀、秋田」1519元起
「桃園（台北）－高知、宮崎、新瀉、小松」1569元起來
「桃園（台北）－茨城」1685元起
「桃園（台北）－仙台」1724元起
「桃園（台北）－福岡」1733元起
「桃園（台北）－沖繩」1788元起
最便宜「高雄－岡山」1519元起
「高雄－沖繩」1788元起
「高雄－名古屋」1879元起
◾️飛東京、大阪，富國島也划算（價格含稅及手續費）
「桃園（台北）、高雄－東京成田」2210元起
「桃園（台北）－東京羽田」2214元起
「桃園（台北）、高雄－大阪」2197元起
「桃園（台北）－富國島」1933元起
其實桃園（台北）、高雄出發，飛首爾、釜山、濟州、峴港、澳門也都有機會買到2千有找
📌台灣虎航「全航線510元」起！全虎迷9/27開搶
「全虎迷」則於9月27日起開搶「全航線510元、1010元」起單程未稅票促優惠！全虎迷購票期間為9月27日10:00起至9月29日23:59止；搭乘期間為2024年9月27日至2025年3月29日。
提醒大家，以上優惠票價限同時購買來回程；日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍，部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。
另外，中華航空則攜手手搖飲料五桐號，打造「ちいかわ吉伊卡哇chiikawa」9款可愛甜點下午茶，獨家機上與吉伊卡哇、小八貓及烏薩奇相見歡，開吃鹽之花布列塔尼酥、楓糖奶油沙布雷、紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋等，鐵粉必吃療癒萌臉的「抹茶達克瓦茲」、「抹茶紅豆Q心銅鑼燒」；現在到五桐號南西店打卡還能抽獎6張「全亞洲不限航點」來回機票。