台灣虎航「全航線100元」起！十週年慶機票大促銷　優惠開賣一覽

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▲台灣虎航開航十週年慶超殺優惠！尊榮虎優先購票「全航線100元」起、全虎迷「全航線510元」起單程未稅。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

▲國泰航空台北信義區快閃活動！免費喝氮氣咖啡、闖關抽機票折抵金。（圖／國泰航空提供）

台灣虎航開航十週年慶超殺優惠來了！「台虎十年、隨10起航」慶祝活動還沒完，今（23）日官方再宣布便宜機票大促銷，尊榮虎9月26日優先開搶「全航線100元」起單程未稅，9月27日起全虎迷開搶「全航線510元」起單程未稅，日本、越南、韓國、泰國、澳門都能划算出國玩，優惠內容、開賣時間一次整理告訴你。台灣虎航2024十週年慶，不只有「台虎十年、隨10起航」慶祝優惠活動，將於尊榮虎購票期間為2024年9月26日10:00-23:59止；旅遊期間2024年9月26日至2025年3月29日。全虎迷購票期間為9月27日10:00起至9月29日23:59止；搭乘期間為2024年9月27日至2025年3月29日。提醒大家，以上優惠票價限同時購買來回程；日本、越南、韓國、泰國、澳門都在優惠範圍，部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主。台灣虎航還號召虎迷們於2024年9月25日18:30-21:30，到台北捷運圓山站MAJI MAJI 集食行樂指定快閃地點集合，當天預計抽出「2024年9月26日限定出發之限定航點來回機票」共計10張，現場開獎、最快隔天就出發。國泰航空即日起至9月28日，也在台北新光三越信義新天地A8館打造「Feels good to move 由心起動」快閃活動，現場加入或出示國泰航空會員號碼，可免費兌換由「國泰 亞洲萬里通」餐飲夥伴「N2咖啡自行車」提供的氮氣咖啡飲品；還能可獲得登機證造型的集點卡，免費體驗全數關卡，並於現場打卡分享至社群，即可參加抽獎，有機會抽中香港及東京來回商務艙機票折抵金、「新台幣1000元」任選航點機票折抵金、國泰x愛陶樂日常餐具套裝等限量品牌好禮。