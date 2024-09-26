高雄建商驚傳倒閉？3戶億級豪墅法拍全流標　內情曝光：遺產分配

高雄在台積電話題下房市近年不斷飆漲，但有建商推出3戶連棟的電梯豪墅案，成屋12年，1戶都沒售出，最終淪法拍。有傳言指法拍原因，是因為建商房子賣不掉。不過，有知情人士指出，「建商只是因為家族遺產分配，故透過法拍處理。」
豪墅「有容」位於楠梓大學七街，據法拍資料，3棟豪墅屋齡12年，地坪約91~93坪，建坪約259~262坪，樓高5樓，9月24日進行一拍，底價各為9,855、9,760及9,940萬元，全部流標。
3棟豪墅有漏水、潮濕等情況 因「抵押物強制執行」法拍
據法院筆錄，3戶豪墅均屬裸屋狀態，設有電梯，2~3樓挑空，屋內有建材等雜物，地板尚未鋪磁磚，仍為水泥地狀態，全棟均無隔間，頂樓無門、牆壁漏水、5樓以上樓梯潮濕。
法拍原因為「抵押物強制執行」，債務人為「御佳揚建設及3位自然人」，債權人為「高雄第三信用合作社」，標的物目前閒置，使用情形應自行查明，尚未辦理建物所有權第一次登記。
御佳揚董事長猝逝後歇業 家族對遺產處置見解不同
御佳揚建設於2008年成立，資本額僅2,500萬元，狀態為「停業以外之非營業中」，而該公司臉書最後一次發文停留在2017年11月，網路銷售紀錄顯示，該豪墅當時開價每戶總價1~1.3億元。
《512news房市觀測站》表示，外界不少傳言，指建商倒閉，所以流入法拍，事實上，一手創立「御佳揚建設」的楊美人董事長，2年前因心肌梗塞意外猝逝，家族對於遺產有著不同看法見解，資產才會流入法拍，與楠梓房市景氣毫無關係，既然人已逝世，就不應渲染，該回給家屬一個平靜空間。
高總價買家族群有限 二、三拍流標機率仍高
寬頻房訊發言人徐華辰表示，「有容」12年前落成時，當時尚未有台積電話題，且高總價買家有限，近5年雖然高雄房市興盛，但豪客卻又有了美術館、農16等選擇，滯銷原因不難理解。
至於「有容」一拍流標，主要是因為戶戶總價近億，屬於高總價產品，而法拍與一般購屋不同，必須一口氣拿出所有現金，等待取得房屋後，才能進行房貸等動作，即使到了二、三拍，底價仍約6千萬起跳，能夠一次拿出大量現金、又看中這幾棟豪墅的人有限，估計流標機率仍高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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3棟豪墅有漏水、潮濕等情況 因「抵押物強制執行」法拍
據法院筆錄，3戶豪墅均屬裸屋狀態，設有電梯，2~3樓挑空，屋內有建材等雜物，地板尚未鋪磁磚，仍為水泥地狀態，全棟均無隔間，頂樓無門、牆壁漏水、5樓以上樓梯潮濕。
法拍原因為「抵押物強制執行」，債務人為「御佳揚建設及3位自然人」，債權人為「高雄第三信用合作社」，標的物目前閒置，使用情形應自行查明，尚未辦理建物所有權第一次登記。
御佳揚董事長猝逝後歇業 家族對遺產處置見解不同
御佳揚建設於2008年成立，資本額僅2,500萬元，狀態為「停業以外之非營業中」，而該公司臉書最後一次發文停留在2017年11月，網路銷售紀錄顯示，該豪墅當時開價每戶總價1~1.3億元。
《512news房市觀測站》表示，外界不少傳言，指建商倒閉，所以流入法拍，事實上，一手創立「御佳揚建設」的楊美人董事長，2年前因心肌梗塞意外猝逝，家族對於遺產有著不同看法見解，資產才會流入法拍，與楠梓房市景氣毫無關係，既然人已逝世，就不應渲染，該回給家屬一個平靜空間。
高總價買家族群有限 二、三拍流標機率仍高
寬頻房訊發言人徐華辰表示，「有容」12年前落成時，當時尚未有台積電話題，且高總價買家有限，近5年雖然高雄房市興盛，但豪客卻又有了美術館、農16等選擇，滯銷原因不難理解。
至於「有容」一拍流標，主要是因為戶戶總價近億，屬於高總價產品，而法拍與一般購屋不同，必須一口氣拿出所有現金，等待取得房屋後，才能進行房貸等動作，即使到了二、三拍，底價仍約6千萬起跳，能夠一次拿出大量現金、又看中這幾棟豪墅的人有限，估計流標機率仍高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。