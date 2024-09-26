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大谷翔平還是洋基「法官」Judge比較強？守護者捕手：一定選大谷

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平還是洋基Aaron Judge比較強，引發球迷熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平還是洋基Aaron Judge比較強，引發球迷熱議。（圖／美聯社／達志影像）
大谷還是Judge比較強？美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平，本季以打者身份，打出史詩級賽季，締造大聯盟歷史上首次單季「50轟50盜」紀錄，而紐約洋基「法官」Aaron Judge本季目前敲出56轟，獨居本季大聯盟全壘打王和打點王，近期網路上也開始討論大谷跟Judge這兩人到底誰比較強，兩邊的支持者為此爭論不休，守護者捕手Austin Hedges近期接受訪問時，他表示自己一定選大谷。

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大谷比較強？還是法官比較強？

關於兩位球員誰比較強的爭議，克里夫蘭守護者捕手Hedges近期在接受訪問時給出自己的答案，Hedges先是讚嘆大谷50轟50盜」的紀錄，「這真的非常酷，大谷是史上最偉大的選手，這很難讓人置信，我從來沒懷疑過他無法達成目標。」

Hedges隨後說道自己能在這個世代打球，感到非常幸福，「能在這個世代打球是一種幸福，我們這個世代，有很多被稱為『史上最偉大』的選手，每個位置都有歷史最佳選史，目前的棒球世界處於一個最好的狀態。」

成績太誇張　Hedges是大谷支持者

最後談到大谷和Judge誰比較強，Hedges表示自己一定會選大谷，原因是大谷還會投球，以自己跟他對戰過的經驗來看，大谷真的很強，Hedge也提到如果大谷能夠守外野的話，他一定能夠拿下金手套獎。

▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge，面對奧克蘭運動家，敲出本季第55轟，是睽違近1個月，再度在連續2場比賽開轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge單季57轟，表現優異。（圖／美聯社／達志影像）

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