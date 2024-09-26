大谷翔平還是洋基「法官」Judge比較強？守護者捕手：一定選大谷

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▲紐約洋基球星「法官」Aaron Judge單季57轟，表現優異。（圖／美聯社／達志影像）

大谷還是Judge比較強？美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平，本季以打者身份，打出史詩級賽季，關於兩位球員誰比較強的爭議，克里夫蘭守護者捕手Hedges近期在接受訪問時給出自己的答案，Hedges先是讚嘆大谷50轟50盜」的紀錄，「這真的非常酷，大谷是史上最偉大的選手，這很難讓人置信，我從來沒懷疑過他無法達成目標。」Hedges隨後說道自己能在這個世代打球，感到非常幸福，「能在這個世代打球是一種幸福，我們這個世代，有很多被稱為『史上最偉大』的選手，每個位置都有歷史最佳選史，目前的棒球世界處於一個最好的狀態。」最後談到大谷和Judge誰比較強，Hedges表示自己一定會選大谷，原因是大谷還會投球，以自己跟他對戰過的經驗來看，大谷真的很強，Hedge也提到如果大谷能夠守外野的話，他一定能夠拿下金手套獎。