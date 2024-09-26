獨／屋主撐不住！2縣市「降價賣」暴增逾50%　一表看全台砍價實況

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▲全國及七大都會區今年6月至9月，平台待售「降價物件」件數變化。（圖／樂屋網提供）

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行七度打炒房，選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）

屋主真的撐不住了！央行19日祭出第7波選擇性信用管制打房，掀起「金龍海嘯」，不少看房族都發現，近期「平轉」、「賠售」、「降價賣」等物件變多了。實況有多慘？《NOWnews今日新聞》委請房屋搜尋平台「樂屋網」針對央行上波打房後至今、近4個月平台上的待售物件，發現「降價物件」從6月起明顯增加，因台積電進駐帶動買房熱的高雄首當其衝，激增52.86%最多，而量體最大的新北市以52.27%增幅居次、新竹縣市46.05%排第三。樂屋網檢視今年6月至9月24日平台待售物件，以央行第6波打房的6月為基準點，放眼全台灣，6月平台降價物件有9052筆，逐月增加，至爆出限貸風波後在8月飆升至1萬2005筆，9月統計至24日筆數略減，但降價物件仍超過1.1萬筆，全台降價物件增幅23.57%。從六都及新竹縣市等七大都會區來看，高雄市、新北市近4個月降價物件同樣在8月達高峰，增幅都超過50%，新竹縣市降價物價9月比6月增幅達46.05%，但呈現逐月攀升趨勢，目前9月是最高峰。而六都中唯一降價物件減少的是台南市，6月有1062筆降價物件，8月增至1167筆，但9月已減為952筆，減幅為10.36%，顯示降價物件去化表現不錯，新增降價物件趕不上賣出的量。樂屋網發言人洪安怡指出，從今年7月起，房市風向急遽降溫，就連當月降價的待售物件，也是從6月起明顯增加，南台灣是以資金炒作過熱的高雄市首當其衝，北台灣則是新北市量增最明顯，新北市是六都交易中量體最大，跌也跌得最兇猛。至於拋售潮，洪安怡說，央行這波選擇性信用管制，主要打擊的就是多屋族，對於部分賣壓比較大的新興重劃區，的確有可能出現一些零星的案件有議價空間，但只是少數。洪安怡進一步說明，畢竟從房地合一2.0到平均地權條例修法，對於長期進出房市，經驗有道的投資客們來說，早已懂得放長線釣大魚的道理，也知道要保有資金彈性，多方獲取資金管道，不至於有所謂「斷頭潮」的狀況，反倒是一些趁著去年新青安熱潮，想進入市場投資的買方，算是出師不利，才剛踏入市場就踢到鐵板。