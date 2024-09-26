周杰倫演唱會10/23拓元售票開搶　大巨蛋座位圖、視野選位攻略曝

獨／屋主撐不住！2縣市「降價賣」暴增逾50%　一表看全台砍價實況

記者徐銘穗/綜合報導

▲近期受到銀行自主限貸及央行第7波打炒房影響，「降價賣」物件激增，樂屋網調查發現，高雄、新北降價物件暴增超過50%最慘。（示意圖／取自Pexels）
▲近期受到銀行自主限貸及央行第7波打炒房影響，「降價賣」物件激增，樂屋網調查發現，高雄、新北降價物件暴增超過50%最慘。（示意圖／取自Pexels）
屋主真的撐不住了！央行19日祭出第7波選擇性信用管制打房，掀起「金龍海嘯」，不少看房族都發現，近期「平轉」、「賠售」、「降價賣」等物件變多了。實況有多慘？《NOWnews今日新聞》委請房屋搜尋平台「樂屋網」針對央行上波打房後至今、近4個月平台上的待售物件，發現「降價物件」從6月起明顯增加，因台積電進駐帶動買房熱的高雄首當其衝，激增52.86%最多，而量體最大的新北市以52.27%增幅居次、新竹縣市46.05%排第三。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全台價降物件8月飆破1.2萬筆　只有台南降價物件變少了

樂屋網檢視今年6月至9月24日平台待售物件，以央行第6波打房的6月為基準點，放眼全台灣，6月平台降價物件有9052筆，逐月增加，至爆出限貸風波後在8月飆升至1萬2005筆，9月統計至24日筆數略減，但降價物件仍超過1.1萬筆，全台降價物件增幅23.57%。

從六都及新竹縣市等七大都會區來看，高雄市、新北市近4個月降價物件同樣在8月達高峰，增幅都超過50%，新竹縣市降價物價9月比6月增幅達46.05%，但呈現逐月攀升趨勢，目前9月是最高峰。

而六都中唯一降價物件減少的是台南市，6月有1062筆降價物件，8月增至1167筆，但9月已減為952筆，減幅為10.36%，顯示降價物件去化表現不錯，新增降價物件趕不上賣出的量。

▲全國及七大都會區今年6月至9月，平台待售「降價物件」件數變化。（圖／樂屋網提供）
▲全國及七大都會區今年6月至9月，平台待售「降價物件」件數變化。（圖／樂屋網提供）
高雄資金炒作過熱首當其衝　重劃區賣壓大：有議價空間

樂屋網發言人洪安怡指出，從今年7月起，房市風向急遽降溫，就連當月降價的待售物件，也是從6月起明顯增加，南台灣是以資金炒作過熱的高雄市首當其衝，北台灣則是新北市量增最明顯，新北市是六都交易中量體最大，跌也跌得最兇猛。

至於拋售潮，洪安怡說，央行這波選擇性信用管制，主要打擊的就是多屋族，對於部分賣壓比較大的新興重劃區，的確有可能出現一些零星的案件有議價空間，但只是少數。

金龍海嘯掀斷頭潮？專家：慘的只有新青安衝場者

洪安怡進一步說明，畢竟從房地合一2.0到平均地權條例修法，對於長期進出房市，經驗有道的投資客們來說，早已懂得放長線釣大魚的道理，也知道要保有資金彈性，多方獲取資金管道，不至於有所謂「斷頭潮」的狀況，反倒是一些趁著去年新青安熱潮，想進入市場投資的買方，算是出師不利，才剛踏入市場就踢到鐵板。

▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）
▲央行七度打炒房，選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）
▲央行七度打炒房，選擇性信用管制措施一次看。（圖／NOWnews製圖）

 

獨／撐不住了？「平轉賠售」物件暴增　投資客認：已經全面收手

有房族禁用寬限期！帥過頭曝「無限新青安大法」　最長16年只繳息

台積電「嘉義太保勇士」死定了！帥過頭預言：央行12月第8波打房

谷底要來了？一表看歷年打房後交易量　專家：1族群可進場撿便宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載