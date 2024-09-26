58歲唐綺陽圓潤身材消風！瘦成瓜子臉　粉絲驚呆：差點認不出來

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▲58歲星座專家「國師」唐綺陽是占星學一大指標，過往總給人體態豐腴的形象。（圖／唐綺陽臉書）

▲唐綺陽整個人消瘦一圈，圓潤身材變得纖細許多，站在視網膜旁邊更是小鳥依人。（圖／唐綺陽IG）

58歲星座專家「國師」唐綺陽是占星學一大指標，過往總給人體態豐腴的形象，接下來她準備要進入一年一度的寫書閉關時間，趁現在到日本旅遊放風，還和同在當地的網紅視網膜一起吃飯，她也曬出一系列出遊照，卻被網友發現她整個人瘦了一大圈，圓潤臉蛋變成瓜子臉，頓時驚呆直呼：「瘦到差點認不出來。」唐綺陽曬出日本行的照片，並在文中寫下：「對，我在日本。這是我入獄前（閉關寫書）最後一次出遊。」她讚嘆日本的好天氣，直呼：「好涼，好想定居！」甚至萌生在日本寫書的念頭，她也在當地和視網膜聚聚，一起吃個飯，到附近去走走晃晃，從她釋出的照片可以看到，她整個人消瘦一圈，圓潤身材變得纖細許多，站在視網膜旁邊更是小鳥依人。貼文一出，立刻引發熱烈討論，不少網友都直呼，「好漂亮呀！又瘦又美的」、「老師太瘦了吧！」、「太瘦了吧！」、「水嘎不可理喻」、「老師怎麼瘦成這樣」、「老師你瘦了」、「好瘦欸老師」、「真的瘦了」、「老師好瘦好瘦」、「老師好瘦！」、「瘦到差點認不出來」、「老師瘦瘦美美。」更釣出視網膜大讚：「現在（臉）是真的非常非常非常小！」事實上，唐綺陽過去也曾曬出自己年輕時的模樣，表示：「很久很久以前長這樣。」當年的她身材也很纖瘦，將頭髮紮成乾淨利落的馬尾，加上極細眉毛，她皺眉看著書，看起來殺氣有點重，當時她自己都忍不住笑道：「讀的是春秋還是生死簿啦！anyway這本書一定很難看。」當時也曾引發熱議。