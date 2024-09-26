5年投19億！行政院通過國家級抗藥性管理計畫　建立防治平台

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行政院會今（26）日通過「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫（114-118年）」，預計5年投入近新台幣19億元，建立國家級防治平台，精進對人類、動物、以及食品及環境的抗生素抗藥性管理、監測及分析，以減緩相關危害。由於抗生素抗藥性感染問題日愈惡化，已被世界衛生組織（WHO）列為全球健康十大威脅之一，行政院會今通過衛福部報告的「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫（114-118年）」。該本計畫核定自114年起，5年將投入近19億元經費，以防疫一體（One Health）架構，強化行政部門農業、醫藥及食品三方單位的整合，建立國家級防治平台，精進對人類、動物、以及食品及環境的抗生素抗藥性管理、監測及分析，以減緩相關危害。行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰請衛福部、農業部及環境部落實跨域合作，共同推動我國抗生素抗藥性的防治工作，包括建立國人的正確用藥、保存及過期處理的方式與概念。此外，卓榮泰請衛福部向醫界宣導合理抗生素使用、請衛福部及環境部向民眾加強宣導如何處理過期藥品之回收，並請環境部進行長期監測，以保障國人安全，期盼透過政府持續以優化環境監測機制，確保國人、動植物及環境的健康。