痛批陳致遠打假球又不悔改！鬼才阿水：最沒資格緬懷兄弟象美好

陳致遠不知悔改！前兄弟象球星「黃金戰士」陳致遠近期因為周思齊引退，把自己在兄弟象「緬懷」的影片放上網，結果導致球迷與外界撻伐，由於假球案已經經過將近14年，球迷仍無法忘懷陳致遠過去的犯行，讓陳致遠也多次在網路上怒嗆網友，而網紅「鬼才阿水」也發文，怒罵陳致遠「不知悔改」，他寫下：「你陳致遠只會讓更多人感到失望感到憤怒，你沒有資格跟人家談棒球的美好，因為你帶給台灣的只有無盡的傷害。」
假球案重創職棒 周思齊光榮引退
鬼才阿水提到，「在周思齊引退賽中兩天進場八萬位球迷共襄盛舉，許多人紛紛讚賞他在職棒最低谷的時期，仍然努力不懈堅守在自己的崗位上，前兄弟象球員陳致遠則在未經允許的情況下，擅自將當年兄弟象為誠泰眼鏡蛇應援的影片PO出來，甚至在受到大批球迷撻伐之後，還聲稱社會謾罵太多，自己要保持陽光正面好能量。」
鬼才阿水細數陳致遠如何「傷害職棒」環境，他說：「在黑象事件中，他不只在涉及假球案時被檢察官痛批「極度貪婪」，還被判刑六個月，事後不是悔改將自己所學所長投身在基層棒球之中，反倒是上遍節目消費過往，更參與薩泰爾娛樂的炎上，過程中不斷拿假球當議題來嘲諷，甚至講說他以為是來罵彭政閔才上節目的。」
而更讓他火大的是，當年彭政閔、陳金鋒是被組頭直言這兩人是最不可能被收買，「陳致遠到底有甚麼臉敢在蹭熱度」，如今蹭的還是飽受假球案影響的周思齊。
鬼才阿水認為，「是周思齊、彭政閔以及許多優秀的球員，用一次又一次在賽場上的表現，在國際場上帶給球迷的感動，來讓大家不斷不斷的回到球場上，為他們吶喊。」他最後又再度不滿陳致遠「刷存在感」，是這些人讓球員重新回到球場上，「你陳致遠只會讓更多人感到失望感到憤怒，你沒有資格跟人家談棒球的美好，因為你帶給台灣的只有無盡的傷害。」
此外，陳致遠又在近期留言，他寫下：「所以味全的老闆有錢，把球隊組回來就沒問題」又把責任甩鍋到龍隊老闆「三董」魏應充身上，不過陳致遠自己錯在先，鬼才阿水憤怒寫下：「錢你也想拿，名你也想要，哪有這麼好的事情。」
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鬼才阿水提到，「在周思齊引退賽中兩天進場八萬位球迷共襄盛舉，許多人紛紛讚賞他在職棒最低谷的時期，仍然努力不懈堅守在自己的崗位上，前兄弟象球員陳致遠則在未經允許的情況下，擅自將當年兄弟象為誠泰眼鏡蛇應援的影片PO出來，甚至在受到大批球迷撻伐之後，還聲稱社會謾罵太多，自己要保持陽光正面好能量。」
鬼才阿水細數陳致遠如何「傷害職棒」環境，他說：「在黑象事件中，他不只在涉及假球案時被檢察官痛批「極度貪婪」，還被判刑六個月，事後不是悔改將自己所學所長投身在基層棒球之中，反倒是上遍節目消費過往，更參與薩泰爾娛樂的炎上，過程中不斷拿假球當議題來嘲諷，甚至講說他以為是來罵彭政閔才上節目的。」
而更讓他火大的是，當年彭政閔、陳金鋒是被組頭直言這兩人是最不可能被收買，「陳致遠到底有甚麼臉敢在蹭熱度」，如今蹭的還是飽受假球案影響的周思齊。
鬼才阿水認為，「是周思齊、彭政閔以及許多優秀的球員，用一次又一次在賽場上的表現，在國際場上帶給球迷的感動，來讓大家不斷不斷的回到球場上，為他們吶喊。」他最後又再度不滿陳致遠「刷存在感」，是這些人讓球員重新回到球場上，「你陳致遠只會讓更多人感到失望感到憤怒，你沒有資格跟人家談棒球的美好，因為你帶給台灣的只有無盡的傷害。」
此外，陳致遠又在近期留言，他寫下：「所以味全的老闆有錢，把球隊組回來就沒問題」又把責任甩鍋到龍隊老闆「三董」魏應充身上，不過陳致遠自己錯在先，鬼才阿水憤怒寫下：「錢你也想拿，名你也想要，哪有這麼好的事情。」