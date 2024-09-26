痛批陳致遠打假球又不悔改！鬼才阿水：最沒資格緬懷兄弟象美好

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▲陳致遠曾是職棒看版球星，但因打假球遭球迷罵翻。（圖／翻攝陳致遠臉書）

陳致遠不知悔改！前兄弟象球星「黃金戰士」陳致遠近期因為周思齊引退，把自己在兄弟象「緬懷」的影片放上網，鬼才阿水提到，「在周思齊引退賽中兩天進場八萬位球迷共襄盛舉，許多人紛紛讚賞他在職棒最低谷的時期，仍然努力不懈堅守在自己的崗位上，前兄弟象球員陳致遠則在未經允許的情況下，擅自將當年兄弟象為誠泰眼鏡蛇應援的影片PO出來，甚至在受到大批球迷撻伐之後，還聲稱社會謾罵太多，自己要保持陽光正面好能量。」而更讓他火大的是，當年彭政閔、陳金鋒是被組頭直言這兩人是最不可能被收買，如今蹭的還是飽受假球案影響的周思齊。