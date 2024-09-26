高雄煙燻6折法拍屋！租客認朋友房間輕生變凶宅　三拍底價521萬

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▲3拍單價19.6萬/坪，約行情價66折，租客明確指稱屋內一房間，曾發生過憾事。（圖／翻攝Google Maps）

▲徐華辰表示，雖然凶宅經常在3~4拍標脫，但目前房市多空交戰，故此標的物3拍結果難以預測。（圖／記者陳韋帆攝）

凶宅法拍屋66折你敢買？高雄左營自由四路一戶3樓公寓，10月22日將進行法拍、底價521萬，相當於市價66折，據法院筆錄，該案為「煙燻屋」（燒炭輕生），之前已進行過1、2拍，此次已是第3拍。該法拍屋位於高雄左營區自由四路523-2號3樓，屋齡47年、總坪數28.69坪、3拍總底價521.6萬、拆算單價19.6萬/坪，目前有租約承租中。根據法拍資料，該案今年曾進行過1、2拍，總底價分別為815萬、652萬，皆無人投標、流標收場，第3拍521.6萬，拆算單價19.6萬/坪，若以自由四路公寓近一年成交行情29.6萬／坪換算，約是市價66折。法院筆錄指出，該屋目前由李女承租中，租約3年，已忘記承租日，未有欠繳租金情事，李女指出，「共同承租的友人，曾在大門進入往右方向，最底之房間輕生」。寬頻房訊發言人徐華辰表示，法拍屋凶宅通常會在3、4拍，5~6折拍出，不過，由於目前「銀行房貸水位」拉警報，雖然有可能導致部分物件流入法拍市場，但投標人出手前，也須衡量手頭資金是否充足、自己是否能進行貸款。他指出，投標法拍屋，交屋時必須現金交付，交付後如果想要轉貸，也必須銀行同意，由於該案法院筆錄已明文註記「輕生」相關字樣，取得房屋後，要向銀行進行貸款恐有一定難度，或成數較低。另外，雖然過往部分銀行願意進行墊付作業，但現在房貸水位拉警報情況下，大多已不願意墊付，等於手頭現金必須足以一口氣全額支付，投標才有辦法順利交屋，建議投資人應做好功課，再行決定是否購買。最後，徐華辰說，其實47年老公寓具有「等待都更」價值，且目前央行對於銀行放款規定，未針對「名下無屋首購、都更危老重建」等，所以難保有現金滿滿、願意等候的投資人願意出手，故第3拍是否標脫？多空交戰下，難以預測。