影／Derrick Rose單場狂轟50分超勵志！灰狼老將再攀顛峰激動落淚

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Derrick Rose在今（26）日宣布退役，將離開15年的NBA生涯，回顧他在公牛隊以及各隊的生涯精彩時刻，Derrick Rose191公分的身高，卻能夠滿場飛奔，屢次做出拉桿跟飛扣的超級美技，就可以看出他勁爆的彈挑能力與身體條件，但Rose在2011-12賽季，十字韌帶斷裂，嚴重影響他的球員生涯，Derrick Rose雙膝都動刀，運動生涯早就不如過去優異，但在流落到灰狼隊期間，他卻能夠用單場50分的表現，為自己說話。或許50分對NBA球星來說不是特別高的數據演出，但對受過大傷，又是領老將最低薪的Rose來說，這就像是隧道中看到光線，終於找到出口的感覺。灰狼隊在當時還是重建當中，需要有老大哥跳出來幫忙，Rose單場50分的演出，讓他不但持續努力延續籃球生命，也人看到沙漠中的玫瑰，依舊會綻放。