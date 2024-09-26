影／Derrick Rose單場狂轟50分超勵志！灰狼老將再攀顛峰激動落淚

Derrick Rose在今（26）日宣布退役，將離開15年的NBA生涯，回顧他在公牛隊以及各隊的生涯精彩時刻，美國時間2018年10月31日，當時轉戰明尼蘇達灰狼的Rose在對戰猶他爵士的比賽中，Rose全場上陣41分鐘，拿到職業生涯最高的50分，外加4籃板及6助攻以及再見阻攻，帶領灰狼以128：125逆轉爵士，賽後他感動落淚，也似乎道出她從谷底回到顛峰，不為人知的辛酸過程。
Derrick Rose曾被判「籃球死刑」 十字韌帶大小傷不斷
以Derrick Rose191公分的身高，卻能夠滿場飛奔，屢次做出拉桿跟飛扣的超級美技，就可以看出他勁爆的彈挑能力與身體條件，但Rose在2011-12賽季，十字韌帶斷裂，嚴重影響他的球員生涯，Derrick Rose雙膝都動刀，運動生涯早就不如過去優異，但在流落到灰狼隊期間，他卻能夠用單場50分的表現，為自己說話。
10月31日在對戰猶他爵士的比賽中，Rose全場上陣41分鐘，轟下全場最高50分，他在接受電視台訪問時，早已止不住淚水，他難掩心中激動，「這對我來說意義重大。」
或許50分對NBA球星來說不是特別高的數據演出，但對受過大傷，又是領老將最低薪的Rose來說，這就像是隧道中看到光線，終於找到出口的感覺。
Rose過去曾是公牛鎮隊之寶，也被譽為「飆風玫瑰」，22歲就拿到MVP，可說是表現不可一世，但受到重大傷勢影響，Rose慢慢跟傷痛相處，即便是板凳出發，他也甘之如飴，支在這場比賽以前，Rose還是持續在找尋自己的定位。
灰狼隊在當時還是重建當中，需要有老大哥跳出來幫忙，Rose單場50分的演出，讓他不但持續努力延續籃球生命，也人看到沙漠中的玫瑰，依舊會綻放。
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以Derrick Rose191公分的身高，卻能夠滿場飛奔，屢次做出拉桿跟飛扣的超級美技，就可以看出他勁爆的彈挑能力與身體條件，但Rose在2011-12賽季，十字韌帶斷裂，嚴重影響他的球員生涯，Derrick Rose雙膝都動刀，運動生涯早就不如過去優異，但在流落到灰狼隊期間，他卻能夠用單場50分的表現，為自己說話。
10月31日在對戰猶他爵士的比賽中，Rose全場上陣41分鐘，轟下全場最高50分，他在接受電視台訪問時，早已止不住淚水，他難掩心中激動，「這對我來說意義重大。」
或許50分對NBA球星來說不是特別高的數據演出，但對受過大傷，又是領老將最低薪的Rose來說，這就像是隧道中看到光線，終於找到出口的感覺。
Rose過去曾是公牛鎮隊之寶，也被譽為「飆風玫瑰」，22歲就拿到MVP，可說是表現不可一世，但受到重大傷勢影響，Rose慢慢跟傷痛相處，即便是板凳出發，他也甘之如飴，支在這場比賽以前，Rose還是持續在找尋自己的定位。
灰狼隊在當時還是重建當中，需要有老大哥跳出來幫忙，Rose單場50分的演出，讓他不但持續努力延續籃球生命，也人看到沙漠中的玫瑰，依舊會綻放。