「飆風玫瑰」Derrick Rose退役感性發言！「我永遠都是公牛球員」

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▲Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。（圖／美聯社／達志影像）

▲Rose在2008年NBA選秀正式成爲芝加哥公牛隊史第一位選秀狀元。（圖／美聯社／達志影像）

Derrick Rose退休了！曾來台而獲得「飆風玫瑰」稱號的前公牛球星Derrick Rose，根據美國記者Shams Charania今天在社群上透露，Derrick Rose宣布，將在15年NBA生涯結束後，正式退役。「是時候離開我一生所熱愛的這項運動了。芝加哥，你給了我夢想。從我穿上那件紅色球衣的那一刻起，我就感受到你們對我的愛和信任。在我的家鄉獲得MVP，將永遠是我人生中最偉大的時刻之一。感謝尼克、騎士、灰狼、活塞和灰熊，感謝你們相信我，給我機會繼續做我熱愛的事。每支球隊給我的不僅僅是一件球衣；你們在我最需要的時候給了我希望。知道自己已經全心全意投入到比賽中，我對自己的決定感到自信。籃球對我來說只是一個開始。現在，我必須全心全意對待我的家庭，他們應該得到這一切。我知道我的旅程並不總是順利，有時候我的身體無法跟上我的內心。但無論如何，我希望你們能看到我對這項運動傾注的愛。我是為你們、為我的家人、為我成長過程中的每一個夢想而戰。對我的球迷，你們是我的一切。你們的支持對我來說意義重大，我希望我沒有讓你們失望。我永遠都是一個公牛球員。」