「碳費有價」時代將降臨！台灣恐爆綠色通膨？材料商、建商這樣做

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐蘭英表示，碳費有價時代降臨，國產配合政策，一口氣推出16款產品，在兼具成本及品質下取得平衡。（圖／記者陳韋帆攝）

▲賴正鎰表示，台灣碳費目前建議高出鄰國約5倍，且電費還調漲，若不改善，未來恐爆綠色通膨。（圖／記者陳韋帆攝）

台灣近年力推節能減碳(二氧化碳)，欲達成聯合國2050「淨零碳排」目標！事實上，要達成目標，就必須先知道，碳排放量最大的兇手就是建築業，從營運、材料生產、興建等，每個階段都必須改變，否則「淨零碳排」將淪空談。不過，建商則指出，目前環境部建議課徵「碳費費率」1噸300~500元，遠高於鄰國日本的64元，若未調整就貿然實施，恐引爆綠色通膨。據聯合國統計，建築跟營建部門產生的二氧化碳年排放量占全球的38%，其中74%為能源使用、26%源自於建材及營造階段的碳排放，建材中，混凝土與鋼又是造成實體碳排放最多的建材。國發會設定2050年全台灣新建築、逾85%既有建築物皆達到淨零，隨台灣碳權交易所宣告「碳有價」時代降臨，環境部目前審議會提到，預計「課徵碳費」，一般費率起徵價格每公噸300~500元，預計2030年將調升到1200~1800元，同時將針對願意自主減量的企業提出優惠費率，台灣正式邁向碳有價時代，同時碳費的開徵計算時間也即將實施。國內最大混凝土龍頭國產(2504)9月26日發表16款獲國際標準ISO14067碳足跡認證產品，董事長徐蘭英表示，相較非低碳傳統混凝土，其減碳能力最高可達約50％，該系列混凝土產品預計未來3年出貨量累計達60萬立方米，減碳能力等同約290座大安森林公園的年吸碳量，讓營建業在碳有價的綠色通膨時代，取得成本兼具品質的競爭優勢。鄉林(5531)建設董事長賴正鎰表示，環境部審議會目前建議「碳費費率」每噸300~500元，2023年還要調升至1,200至1,800元，相較日本每噸僅約64元，台灣碳費高出近5倍，且電費不斷調漲，不願採用為綠電的核電，9月、10月的審議會若仍未調降，企業成本攀升，恐引爆全台綠色通膨。目前國內碳費尚未實施，但水泥、鋼筋、玻璃都已預告調漲，營建業首當其衝，估計未來成本會增加至少10%以上，這波成本上漲，勢必影響到民眾購買力，但也不可能全部讓民眾承擔，估計建商也會自行吸收部分成本。他強調，與國際同步、兼顧環保，企業做好ESG永續經營的目標，固然很重要，但在推行政策的同時，政府應該平衡環境保護與企業經營的需求，他呼籲政府在政策擬定上應進一步聽取產業界的聲音，特別是中小企業的需求，避免過度施壓，影響台灣產業的長遠發展。