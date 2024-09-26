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張根碩得甲狀腺癌痛哭：我會死嗎？擦淚安慰自己「現在不會痛了」

記者陳雅蘭／綜合報導

▲張根碩公開抗癌經過，還原當時被醫生告知罹患「甲狀腺癌」時，當下他只問了一句「我會死嗎？」（圖／나는 장근석 YouTube）
▲張根碩公開抗癌經過，還原當時被醫生告知罹患「甲狀腺癌」時，當下他只問了一句「我會死嗎？」（圖／나는 장근석 YouTube）
韓星張根碩8月證實罹患「甲狀腺癌」，雖然病情已經穩定，但回憶當下被告知「你身體裡驗出癌細胞」的當下，相當害怕、無助、驚恐，第一反應是問醫生「我會死嗎？」他將抗癌經歷濃縮成15分鐘影片，哽咽的說：「我現在不會痛了。」希望自身的經驗，能安慰到更多病友。

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▲張根碩復原良好，現在不會痛了。（圖／나는 장근석 YouTube）
▲張根碩復原良好，現在不會痛了。（圖／나는 장근석 YouTube）
張根碩罹患甲狀腺癌「瞞1年」　緊急停止工作

回顧張根碩生病，他是在8月時透過經紀公司公開，而生病時間點是在去年（2023）10月，健檢報告顯示癌細胞指數過高，最終確定罹患甲狀腺癌，和醫療團隊討論病情後，張根碩決定取消手上的工作，今年5月進行手術，非常順利且恢復狀況良好，現在身體已無大礙。

▲張根碩公開住院治療狀況。（圖／나는 장근석 YouTube）
▲張根碩公開住院治療狀況。（圖／나는 장근석 YouTube）
罹癌當下腦筋一片白　張根碩擔憂：我會死嗎？

張根碩25日公開一支影音，全是述說他的抗癌過程，說著說著忍不住掉淚：「我怎麼像個傻子一樣...」張根碩透露是健康檢查的血液檢測出現異常，醫生要求驗血、做組織檢查，最終診斷出罹癌，醫生當時對他說：「你身體裡驗出癌細胞。」他的第一反應傻眼愣住：「蛤？我會死嗎？」直言相當恐懼，腦筋一片空白。

他的病情只讓家人知道，抗癌時期的他正在拍攝《激讚網紅》，怕耽誤劇組、影響大家心情，所以獨自承受，通通未告知。張根碩也公開多張在醫院接受治療的照片，哽咽表示：「我現在不會痛了。」希望自己的經歷，能帶給許多人勇氣與希望。

病情穩定後，張根碩重新規劃生活、工作的比重，現在會抽空去旅遊放鬆心情；不過因為甲狀腺癌復發機率高，他會定期追蹤治療，目前正全力進行健康管理。

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