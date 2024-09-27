大谷翔平赴美7年終盼季後賽美夢！道奇主帥：這是他一生期待之事

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▲昨日比賽道奇日籍巨星大谷翔平，在6局下面對教士左投Adrian Morejon，他最終則是一棒敲出致勝安打，稍早Morejon受訪時也只能對大谷表示佩服。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著大聯盟例行賽進入尾聲，道奇日籍球星大谷翔平打擊手感越來越火燙，近7戰打擊率破7成，有望率領道奇奪得國聯西區冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇今（27）日在主場繼續對陣聖地牙哥教士，雙方將進行系列賽三連戰最終戰，而近期手感火燙的日籍巨星大谷翔平，昨日則是扮演球隊的致勝英雄，在6局下敲出致勝安打，也幫助道奇最終以4：3取勝。而道奇目前已鎖定季後賽資格，今日若能再擊敗教士，則將鞏固國聯西區王位，大谷翔平過去是在2018年赴美加盟洛杉磯天使後，不過大谷今年休賽季決定轉戰道奇，也是其職業生涯重要的轉捩點，道奇日前也確定獲得季後賽資格，目前則是在朝著在國聯西區封王邁進，而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇總教練Dave Roberts今（27）日賽前接受媒體訪問，他也談到了大谷的生涯第一次大聯盟季後賽，Roberts對此並重申到，「Roberts隨後也補充到，「。當他希望幫助球隊贏得分區冠軍及其他冠軍時，他的注意力變得更加集中，這同時也是我對所有球員的期望。」