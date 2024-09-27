大谷翔平赴美7年終盼季後賽美夢！道奇主帥：這是他一生期待之事

MLB洛杉磯道奇今（27）日在主場繼續對陣聖地牙哥教士，雙方將進行系列賽三連戰最終戰，而近期手感火燙的日籍巨星大谷翔平，昨日則是扮演球隊的致勝英雄，在6局下敲出致勝安打，也幫助道奇最終以4：3取勝。而道奇目前已鎖定季後賽資格，今日若能再擊敗教士，則將鞏固國聯西區王位，而大谷今年也將迎來赴美7年後，個人生涯的首度大聯盟季後賽，主帥Dave Roberts則表示：「這是他一生都在期待的事情。」
大谷效力天使6個賽季 皆未嘗到季後賽滋味
大谷翔平過去是在2018年赴美加盟洛杉磯天使後，但在效力天使6個賽季後，球隊最終皆未能成功闖進到季後賽，大谷想要在大聯盟季後賽出戰的美夢，也始終無法實現。
轉戰道奇首年美夢成真 主帥稱這是大谷一生期待之事
不過大谷今年休賽季決定轉戰道奇，也是其職業生涯重要的轉捩點，道奇日前也確定獲得季後賽資格，目前則是在朝著在國聯西區封王邁進，而這對大谷來說，也是個人進入到大聯盟的第7年後，首次將在季後賽舞台上出戰。
而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇總教練Dave Roberts今（27）日賽前接受媒體訪問，他也談到了大谷的生涯第一次大聯盟季後賽，Roberts對此並重申到，「對翔平來說，現在的一切都是嶄新的。在大聯盟出戰季後賽，是他一生都在期待的事情，這對翔平來說是一件好事。」
Roberts隨後也補充到，「我可以從大谷的身上看到專注、興奮、快樂和活力。當他希望幫助球隊贏得分區冠軍及其他冠軍時，他的注意力變得更加集中，這同時也是我對所有球員的期望。」
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大谷翔平過去是在2018年赴美加盟洛杉磯天使後，但在效力天使6個賽季後，球隊最終皆未能成功闖進到季後賽，大谷想要在大聯盟季後賽出戰的美夢，也始終無法實現。
轉戰道奇首年美夢成真 主帥稱這是大谷一生期待之事
不過大谷今年休賽季決定轉戰道奇，也是其職業生涯重要的轉捩點，道奇日前也確定獲得季後賽資格，目前則是在朝著在國聯西區封王邁進，而這對大谷來說，也是個人進入到大聯盟的第7年後，首次將在季後賽舞台上出戰。
而根據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇總教練Dave Roberts今（27）日賽前接受媒體訪問，他也談到了大谷的生涯第一次大聯盟季後賽，Roberts對此並重申到，「對翔平來說，現在的一切都是嶄新的。在大聯盟出戰季後賽，是他一生都在期待的事情，這對翔平來說是一件好事。」
Roberts隨後也補充到，「我可以從大谷的身上看到專注、興奮、快樂和活力。當他希望幫助球隊贏得分區冠軍及其他冠軍時，他的注意力變得更加集中，這同時也是我對所有球員的期望。」