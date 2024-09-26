超驚人！大谷翔平盜壘成功率高達93.2%　創下大聯盟單季跑壘紀錄

大谷翔平跑壘超快！美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平本季締造「50轟50盜紀錄」，目前累積53轟55盜，道奇本季還剩5場比賽，大谷有望持續堆高紀錄，而大谷本季盜壘成功率高達93.2%，已成為大聯盟歷史上單季盜壘成功率最高的選手。大谷今年嘗試盜壘59次成功55次，盜壘成功率高達93.2，成為大聯盟歷史單季盜壘成功率最高的選手，排名第二的是2013年紅襪的Jacoby Ellsbury，，第三名則是去年的Corbin Carroll。
不只有棒子 大谷也是快腿
大谷今年嘗試盜壘59次成功55次，盜壘成功率高達93.2，成為大聯盟歷史單季盜壘成功率最高的選手，排名第二的是2013年紅襪的Jacoby Ellsbury，，第三名則是去年的Corbin Carroll。
昨日的道奇對上教士的比賽中，大谷首局擊出一支二壘單打，本季累積95支長打，打破由Babe Herman在1930年所創下的單季94支長打紀錄，繼道奇隊史單季最多轟紀錄後，大谷再次打破道奇隊史紀錄，而這僅僅是他加盟道奇的第一個賽季。
大谷本季專職DH，目前累積123分打點，追平2006年「老爹」David Ortiz的紀錄，並列大聯盟DH單季打點排行榜第五名。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷今年嘗試盜壘59次成功55次，盜壘成功率高達93.2，成為大聯盟歷史單季盜壘成功率最高的選手，排名第二的是2013年紅襪的Jacoby Ellsbury，，第三名則是去年的Corbin Carroll。
昨日的道奇對上教士的比賽中，大谷首局擊出一支二壘單打，本季累積95支長打，打破由Babe Herman在1930年所創下的單季94支長打紀錄，繼道奇隊史單季最多轟紀錄後，大谷再次打破道奇隊史紀錄，而這僅僅是他加盟道奇的第一個賽季。
大谷本季專職DH，目前累積123分打點，追平2006年「老爹」David Ortiz的紀錄，並列大聯盟DH單季打點排行榜第五名。