沒製造機會給大谷翔平！美媒痛批道奇將帥決策和執行力：難以置信

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洛杉磯道奇今（25）日以2：4不敵聖地牙哥教士，9局下道奇無人出局攻佔一二壘，是反攻的大好機會，但第9棒的Miguel Rojas卻敲出罕見的「三殺打」結束比賽，也讓後面一棒的大谷翔平無緣再次上場打擊。該回合賽後遭到討論，有美國媒體就認為，無論如何Rojas應該執行短打，就算失敗了大谷也有機會上場。此役9局下道奇隊落後2分，無人出局攻占上一二壘，Miguel Rojas上場打擊，而大谷翔平是下一棒打者，Rojas該打席一開此擺出短棒，但沒有點；第二球出棒，可惜敲出了不理想的滾地球，被Manny Machado策動的罕見的「三殺打」，比賽就此結束，大谷也失去可能建功的機會。賽後不少人質疑道奇教練團的判斷以及選手的執行力，其中ESPN LA記者Blake Harris就痛批道奇主帥Dave Roberts讓Rojas出棒打擊的決策，「難以置信在一場準季後賽等級的比賽，而一名教練或一名經驗豐富的球員，卻做出了一個愚蠢的決定，在每個人都知道他應該打短打的情況下，沒有短打。」Harris表示，當下沒有把機會做給大谷和其後的豪華中心打線很離譜，另外替補習上有一名出色的代打Kevin Kiermaier，但教練團也沒考慮。「他的跑壘速度是Rojas的4倍，以這樣的速度不容易被策動雙殺，這就是你要贏比賽必須要做的決策。」對此Dave Roberts解釋說，在一好球的情況下，對手改變了防守位置，「所以我不能短打，如果短打了，就會出局。內野守備收縮，（遊擊手）Xander Bogaerts離開了位置，我本以為那球會穿過，但不幸的是它飛到了Machado面前，他表現很精采。」不過Harris對此說法並不買帳，他認為讓Rojas揮棒就意味著可能造成兩人、甚至三人出局，短打失敗或著被抓到，在怎麼嚴重就是一出局，但你可以讓大谷翔平在一出局的情況下站上打擊區，這是划算的。