感人！「飆風玫瑰」Rose引退　昔戰友Noah致敬：城市因你充滿希望

生涯曾在2011賽季於芝加哥公牛奪下例行賽MVP的「飆風玫瑰」Derrick Rose，昨（26）日正式宣布退役，他曾被期待是公牛隊的未來希望、「籃球之神」Michael Jordan的接班人，可惜生涯後續陸續遭遇右膝韌帶撕裂、半月板受傷等傷勢，實力受到不小影響，也讓Rose如今在35歲的年紀就選擇退休。而稍早Rose昔日在公牛隊的戰友中鋒Joakim Noah，也特別發文致敬他，並寫下：「整座城市因你而充滿希望」，也感動無數網友。
Rose被視為Jordan接班人 曾是最年輕獲MVP球員
高中時期的Derrick Rose，就曾贏得2座州冠軍，表現不可一世，在畢業後也被球探評為該年選秀當中最好的控球後衛。Rose大學時期則就讀曼菲斯大學，2008年他帶領球隊闖進到NCAA的總決賽，可惜最終他在延長賽上錯失罰球，在未能得到NCAA冠軍之後，Rose也隨即宣布參加2008年NBA選秀，並沒有意外地在首輪第一順位，被家鄉球隊芝加哥公牛選中。
而Derrick Rose則在2010-11賽季賽季創造歷史，該年他以例行賽場均25分、7.7助攻成績，率領公牛隊拿下全聯盟第一的例行賽戰績62勝20敗，並成功奪下NBA最有價值球員，當時的Rose只有22歲，也成為NBA史上獲得此獎的最年輕球員。
如今Rose35歲便退役 昔日公牛戰友Noah發文致敬
Derrick Rose如今宣布退役之後，不僅許多球迷相當感嘆，稍早昔日戰友Joakim Noah也特別發文向他致敬，並寫下：「在你被選中之前，外界就很清楚你對這座城市意味著什麼，大家都知道你會走向何方，看著你在西蒙高中打球時，一切便顯而易見。當公牛在2008年獲得狀元籤，所有人都知道你將回到家鄉，整個城市皆因為你而都充滿了希望。」
「能與你一起站在球場上是一種榮幸、特權，也是莫大的樂趣。那些回憶將永遠不會被忘記，我們有滿滿的故事可講！在燈光最亮的時候，你的處事方式是我最欣賞的，你是一名真正謙遜的戰士，擁有獅子的心，安靜卻極具競爭力。」Noah如此寫下。
而Joakim Noah最終也感地表示，「當我們一同面對逆境時，我們的關係因此更深了，雖然我們從未贏得總冠軍，但作為你的隊友和朋友，我只想告訴你，我很感激能夠與你並肩作戰，我為能和你一起穿上戰靴感到無比自豪。謝謝你給我們帶來的那些美好回憶，無論是否有籃球，我們永遠是兄弟！」
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高中時期的Derrick Rose，就曾贏得2座州冠軍，表現不可一世，在畢業後也被球探評為該年選秀當中最好的控球後衛。Rose大學時期則就讀曼菲斯大學，2008年他帶領球隊闖進到NCAA的總決賽，可惜最終他在延長賽上錯失罰球，在未能得到NCAA冠軍之後，Rose也隨即宣布參加2008年NBA選秀，並沒有意外地在首輪第一順位，被家鄉球隊芝加哥公牛選中。
而Derrick Rose則在2010-11賽季賽季創造歷史，該年他以例行賽場均25分、7.7助攻成績，率領公牛隊拿下全聯盟第一的例行賽戰績62勝20敗，並成功奪下NBA最有價值球員，當時的Rose只有22歲，也成為NBA史上獲得此獎的最年輕球員。
如今Rose35歲便退役 昔日公牛戰友Noah發文致敬
Derrick Rose如今宣布退役之後，不僅許多球迷相當感嘆，稍早昔日戰友Joakim Noah也特別發文向他致敬，並寫下：「在你被選中之前，外界就很清楚你對這座城市意味著什麼，大家都知道你會走向何方，看著你在西蒙高中打球時，一切便顯而易見。當公牛在2008年獲得狀元籤，所有人都知道你將回到家鄉，整個城市皆因為你而都充滿了希望。」
「能與你一起站在球場上是一種榮幸、特權，也是莫大的樂趣。那些回憶將永遠不會被忘記，我們有滿滿的故事可講！在燈光最亮的時候，你的處事方式是我最欣賞的，你是一名真正謙遜的戰士，擁有獅子的心，安靜卻極具競爭力。」Noah如此寫下。
而Joakim Noah最終也感地表示，「當我們一同面對逆境時，我們的關係因此更深了，雖然我們從未贏得總冠軍，但作為你的隊友和朋友，我只想告訴你，我很感激能夠與你並肩作戰，我為能和你一起穿上戰靴感到無比自豪。謝謝你給我們帶來的那些美好回憶，無論是否有籃球，我們永遠是兄弟！」