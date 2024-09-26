Derrick Rose宣布退休！22歲就拿MVP　曾被期待是喬丹公牛接班人

曾效力美國NBA芝加哥公牛隊的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）今（26）日宣布正式退役，他曾被期待是公牛隊的未來希望，「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）的接班人，甚至他以22歲的年紀，就拿下史上最年輕MVP的頭銜，Derrick Rose如今真的要卸下球衣。35歲的Derrick Rose，如今最後一站是在曼菲斯灰熊隊效力，隨著他的角色跟身手不如以往，Derrick Rose也只好黯然退役。
Derrick Rose出身芝加哥 就是風城之子
高中時期Rose贏得兩座州冠軍，在畢業後被球探評為全國選秀中最好的控球後衛。Rose大學時期為曼菲斯大學打球，2008年帶領球隊進入NCAA總決賽。但在延長賽中錯失罰球，在未能得到NCAA冠軍之後，Rose宣布參加2008年NBA選秀並在首輪第一位被家鄉球隊芝加哥公牛選中。
Rose在2010-11賽季賽季創造歷史，Rose以例行賽場均25分7.7助攻，率領公牛隊拿下全聯盟第一的例行賽戰績62勝20敗。並被評為NBA最有價值球員，當時他只有22歲，也成為獲得此獎的最年輕球員。
Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。
Rose本季再度入選明星賽。公牛隊再次取得全聯盟最佳戰績。在季後賽首輪第一場比賽終場前一分鐘左右，Rose已經取得23分9籃板9助攻，球隊大比分領先，在一波進攻中切入後起跳，但隨即倒地。公牛球團宣布Rose左膝前十字韌帶嚴重撕裂，提前宣告賽季結束。
2015-16賽季，Rose被交易到紐約尼克隊，他在短短待了一季後，Rose因左膝半月板撕裂，將進行手術，隔年轉戰騎士隊，開啟了他「浪人」生涯，他在季中曾被交易到爵士，又被裁掉，隔年又被交易到灰狼。
Rose在灰狼隊待了2季時間，其中2018年10月31日在對戰猶他爵士的比賽中，他全場上陣41分鐘，拿到職業生涯最高的50分，外加4籃板及6助攻以及再見阻攻，帶領灰狼以128:125逆轉爵士，賽後感動落淚，這也是他生涯代表作。
之後Rose雖然有前往「汽車城」底特律活塞，還有又重回紐約尼克隊懷抱，但去年他以2年650萬美元的薪水前往灰狼，之後確定被裁掉後退役。
出生年月日：1988年10月4日（35歲）
出生地：美國伊利諾州芝加哥
身高、體重：6英尺3英寸（1.91公尺）、200英磅（91公斤）
最高學歷：
曼菲斯大學 (2007–2008)
經歷：
2008年選秀第一指名被芝加哥公牛隊選中
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高中時期Rose贏得兩座州冠軍，在畢業後被球探評為全國選秀中最好的控球後衛。Rose大學時期為曼菲斯大學打球，2008年帶領球隊進入NCAA總決賽。但在延長賽中錯失罰球，在未能得到NCAA冠軍之後，Rose宣布參加2008年NBA選秀並在首輪第一位被家鄉球隊芝加哥公牛選中。
Rose在2010-11賽季賽季創造歷史，Rose以例行賽場均25分7.7助攻，率領公牛隊拿下全聯盟第一的例行賽戰績62勝20敗。並被評為NBA最有價值球員，當時他只有22歲，也成為獲得此獎的最年輕球員。
Rose是史上最年輕MVP，但是傷痛也隨之侵襲他，2011-12賽季，他跟公隊簽下5年高達9480萬美元的合約。但在季後賽受傷影響之後生涯。
Rose本季再度入選明星賽。公牛隊再次取得全聯盟最佳戰績。在季後賽首輪第一場比賽終場前一分鐘左右，Rose已經取得23分9籃板9助攻，球隊大比分領先，在一波進攻中切入後起跳，但隨即倒地。公牛球團宣布Rose左膝前十字韌帶嚴重撕裂，提前宣告賽季結束。
2015-16賽季，Rose被交易到紐約尼克隊，他在短短待了一季後，Rose因左膝半月板撕裂，將進行手術，隔年轉戰騎士隊，開啟了他「浪人」生涯，他在季中曾被交易到爵士，又被裁掉，隔年又被交易到灰狼。
Rose在灰狼隊待了2季時間，其中2018年10月31日在對戰猶他爵士的比賽中，他全場上陣41分鐘，拿到職業生涯最高的50分，外加4籃板及6助攻以及再見阻攻，帶領灰狼以128:125逆轉爵士，賽後感動落淚，這也是他生涯代表作。
之後Rose雖然有前往「汽車城」底特律活塞，還有又重回紐約尼克隊懷抱，但去年他以2年650萬美元的薪水前往灰狼，之後確定被裁掉後退役。
Derrick Rose小檔案
出生年月日：1988年10月4日（35歲）
出生地：美國伊利諾州芝加哥
身高、體重：6英尺3英寸（1.91公尺）、200英磅（91公斤）
最高學歷：
曼菲斯大學 (2007–2008)
經歷：
2008年選秀第一指名被芝加哥公牛隊選中
|2008–2016
|芝加哥公牛 #1
|2016–2017
|紐約尼克 #25
|2017–2018
|克里夫蘭騎士 #1
|2018–2019
|明尼蘇達灰狼 #25
|2019–2021
|底特律活塞 #25
|2021–2023
|紐約尼克 #4
|2023–2024
|曼菲斯灰熊 #23