F1台中／台灣首場F1賽車在這條路　最貴車位「1個360萬」登車位王

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▲Red Bull Racing一級方程式賽車場明登場，圖為8月號「漾台中」封面。（圖／台中新聞局提供2024.8.5）

台灣首場F1賽車Red Bull Showrun Taichung國際級賽車，明（28）起在台中豪宅林立的七期市場路上封街登場，F1賽車手駕駛RB8展演甩尾、衝場、原地燒胎超熱血。然而實價登錄揭露，賽場周邊車位行情也很驚人，預售案「雲頂」地下一樓車位360萬元，登2024年台中車位王。2024台中車位王位在市政路與惠文路口、興富發預售案「雲頂」，規劃地上36層、地下8層，總戶數為548戶，預計2031年12月完工。實價揭露，其中一筆頂樓戶交易所購買地下一樓的7.7坪車位為360萬元，登上2024年台中最貴車位。此外，市政路上的「由鉅惟上」建案，實登也出現290萬至260萬元的車位交易紀錄。不過，根據住商機構統計，全台最貴的車位王寶座仍是台北市，台北市信義區知名豪宅「皇翔御琚」以一車位均價821萬元，登2023年全台最貴車位王。統計中，台中2023年車位王則是寶輝秋紅谷，均價為320萬元。台中豪宅建商寶輝建設近期在七期新推出的「寶輝101 Theater South」，實價揭露成交單價站穩9字頭，目前最高成交單價為96.8萬元／坪，也出現地下2樓車位355萬元的驚人紀錄。為何車位價格越來越貴？有工程人員透露，主因是地下室開挖深度、難度及成本都呈正比，都會反映在車位售價上。