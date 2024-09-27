大谷翔平連2戰敲勝利打點超威！道奇7：2教士　國聯西區封王3連霸

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▲此戰日籍球星大谷翔平此戰再度敲出致勝安打，上壘後難掩興奮情緒。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（27）日續在主場迎戰聖地牙哥教士，賽前封王數字僅剩下M2的道奇，。本場比賽2隊先發投手在前4局都未讓對手越雷池一步，比賽來到5局上半，教士強打Luis Arraez在1出局二三壘有人情況下，敲出滾地球，也護送隊友回來得分，教士率先先馳得點。6局上半教士再接再厲，此時道奇場上投手由Evan Phillips接替，但他率先被Jurickson Profar、Manny Machado敲出安打上壘，後續靠著隊友犧牲觸擊，推進至二、三壘，比賽來到7局下半，道奇打線總算做出回應，此時場上投球的仍然是Musgrove，而該局首名上場打者Max Muncy獲得保送上壘，，也一舉幫助道奇追平比分。道奇後續持續蠶食鯨吞，，8局下再靠著Andy Pages的2分砲鞏固領先優勢，道奇終場就以7：2收下勝利，順利在國聯西區封王，也是道奇連續3年，以及最近12年第11次的國聯西區冠軍。大谷翔平在8局下面對同胞好手松井裕樹再敲出二壘安打，，賽後打擊率略升至0.305，整體攻擊指數OPS則為1.030。不過本場比賽道奇則出現隱憂，，當下也隨即退場接受治療，後續狀況仍待球團更新。