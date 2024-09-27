大谷翔平連2戰敲勝利打點超威！道奇7：2教士　國聯西區封王3連霸

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（27）日續在主場迎戰聖地牙哥教士，賽前封王數字僅剩下M2的道奇，此戰日籍球星大谷翔平在7局下半關鍵時刻再度敲出致勝安打，道奇並在該局一口氣灌進5分，也奠定勝基，終場就以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王，道奇也連續3年奪下國聯西區的冠軍寶座，近12年第11度在國西封王。
本場比賽道奇推派「少主」Walker Buehler擔綱先發，至於教士則推派近期狀態相當不錯的Joe Musgrove迎戰。本場比賽2隊先發投手在前4局都未讓對手越雷池一步，比賽來到5局上半，教士強打Luis Arraez在1出局二三壘有人情況下，敲出滾地球，也護送隊友回來得分，教士率先先馳得點。
6局上半教士再接再厲，此時道奇場上投手由Evan Phillips接替，但他率先被Jurickson Profar、Manny Machado敲出安打上壘，後續靠著隊友犧牲觸擊，推進至二、三壘，下一棒Xander Bogaerts敲出中外野的高飛犧牲打，教士取得2：0領先。
Smith7局開轟追平比分 道奇打線繼續發威
比賽來到7局下半，道奇打線總算做出回應，此時場上投球的仍然是Musgrove，而該局首名上場打者Max Muncy獲得保送上壘，後續打擊的Will Smith則一棒將球扛出中外野大牆，本季第20轟出爐，也一舉幫助道奇追平比分。
道奇後續持續蠶食鯨吞，大谷翔平在得點圈有人情況下，一棒打穿內野防線，幫助球隊取得3：2領先，下一棒Mookie Betts也敲出適時安打，道奇一口氣攻下5分大局，8局下再靠著Andy Pages的2分砲鞏固領先優勢，道奇終場就以7：2收下勝利，順利在國聯西區封王，也是道奇連續3年，以及最近12年第11次的國聯西區冠軍。
大谷連2戰敲致勝安打 成道奇封王最大功臣
大谷翔平在8局下面對同胞好手松井裕樹再敲出二壘安打，總計本場比賽個人5個打數敲出3支安打，帶有1分打點，並幫助球隊跑回1分，且連續2戰大谷都幫助球隊敲出致勝安打，成為道奇贏球最大功臣，賽後打擊率略升至0.305，整體攻擊指數OPS則為1.030。
不過本場比賽道奇則出現隱憂，當家明星一壘手Freddie Freeman在7局下跑壘過程中，不慎扭傷腳踝，當下也隨即退場接受治療，後續狀況仍待球團更新。
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6局上半教士再接再厲，此時道奇場上投手由Evan Phillips接替，但他率先被Jurickson Profar、Manny Machado敲出安打上壘，後續靠著隊友犧牲觸擊，推進至二、三壘，下一棒Xander Bogaerts敲出中外野的高飛犧牲打，教士取得2：0領先。
Smith7局開轟追平比分 道奇打線繼續發威
比賽來到7局下半，道奇打線總算做出回應，此時場上投球的仍然是Musgrove，而該局首名上場打者Max Muncy獲得保送上壘，後續打擊的Will Smith則一棒將球扛出中外野大牆，本季第20轟出爐，也一舉幫助道奇追平比分。
道奇後續持續蠶食鯨吞，大谷翔平在得點圈有人情況下，一棒打穿內野防線，幫助球隊取得3：2領先，下一棒Mookie Betts也敲出適時安打，道奇一口氣攻下5分大局，8局下再靠著Andy Pages的2分砲鞏固領先優勢，道奇終場就以7：2收下勝利，順利在國聯西區封王，也是道奇連續3年，以及最近12年第11次的國聯西區冠軍。
大谷連2戰敲致勝安打 成道奇封王最大功臣
大谷翔平在8局下面對同胞好手松井裕樹再敲出二壘安打，總計本場比賽個人5個打數敲出3支安打，帶有1分打點，並幫助球隊跑回1分，且連續2戰大谷都幫助球隊敲出致勝安打，成為道奇贏球最大功臣，賽後打擊率略升至0.305，整體攻擊指數OPS則為1.030。
不過本場比賽道奇則出現隱憂，當家明星一壘手Freddie Freeman在7局下跑壘過程中，不慎扭傷腳踝，當下也隨即退場接受治療，後續狀況仍待球團更新。