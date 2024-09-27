大谷翔平又破紀錄了！本季400壘打數達成　上一位是Sammy Sosa

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大谷翔平400壘打數！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平此役前兩打席分別擊出游擊和一壘滾地球遭刺殺，6局下敲出右外野安打上壘，第7局則是敲出致勝安打，8局下棒打松井裕樹，擊出左外野二壘安打，目前累積97支長打，持續刷新隊史紀錄，同時也達成單季400壘打數，成為自2001年來第一人，隊史僅次棒球統計中，壘打數（英語：total bases，簡稱TB）指一個球員安打獲得的壘數。壘打數是一個加權總和，一壘打權為1，二壘打權為2，三壘打權為3，全壘打權為4。壘打數 = 一壘打 + 二壘打 × 2 + 三壘打 × 3 + 全壘打 × 4 = 安打 + 二壘打 + 三壘打 × 2 + 全壘打 × 3大谷翔平此役總計4打數3安打，貢獻1分打點，打擊率升至0.305，OPS為1.030，大谷目前以53轟、126打點位居國聯打擊雙冠王。大谷跑出單季56盜，力拚史無前例的「55轟、55盜」里程碑，甚至上看60轟60盜的偉大紀錄。