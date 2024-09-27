大谷翔平又破紀錄了！本季400壘打數達成　上一位是Sammy Sosa

大谷翔平400壘打數！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今(27）日在對戰聖地牙哥教士隊比賽中，第三打席敲出安打，第四打席更是敲出右外野穿越安打，第五打席擊出左外野安打，大谷翔平生涯首度400壘打數達標，大聯盟史上第19人，終場以7:2道奇隊贏球。連續3年在國聯西區封王。
大谷翔平400壘打數達標 上一位是2001年的Sosa
大谷翔平此役前兩打席分別擊出游擊和一壘滾地球遭刺殺，6局下敲出右外野安打上壘，第7局則是敲出致勝安打，8局下棒打松井裕樹，擊出左外野二壘安打，目前累積97支長打，持續刷新隊史紀錄，同時也達成單季400壘打數，成為自2001年來第一人，隊史僅次Babe Herman於1930年創下的416個壘打數。
此外大谷也是自2001年的Sammy Sosa等人，大聯盟史上第30次達成400壘打數，其中大谷也是史上第19人。
何謂壘打數？ 怎麼計算
棒球統計中，壘打數（英語：total bases，簡稱TB）指一個球員安打獲得的壘數。壘打數是一個加權總和，一壘打權為1，二壘打權為2，三壘打權為3，全壘打權為4。
壘打數 = 一壘打 + 二壘打 × 2 + 三壘打 × 3 + 全壘打 × 4 = 安打 + 二壘打 + 三壘打 × 2 + 全壘打 × 3
壘打數通常被用於長打率的計算（壘打數/打數），相較於安打數和打擊率，壘打數及長打率更能看出一個打擊手攻擊時的破壞能力。
大谷翔平此役總計4打數3安打，貢獻1分打點，打擊率升至0.305，OPS為1.030，大谷目前以53轟、126打點位居國聯打擊雙冠王。大谷跑出單季56盜，力拚史無前例的「55轟、55盜」里程碑，甚至上看60轟60盜的偉大紀錄。
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大谷翔平此役前兩打席分別擊出游擊和一壘滾地球遭刺殺，6局下敲出右外野安打上壘，第7局則是敲出致勝安打，8局下棒打松井裕樹，擊出左外野二壘安打，目前累積97支長打，持續刷新隊史紀錄，同時也達成單季400壘打數，成為自2001年來第一人，隊史僅次Babe Herman於1930年創下的416個壘打數。
此外大谷也是自2001年的Sammy Sosa等人，大聯盟史上第30次達成400壘打數，其中大谷也是史上第19人。
何謂壘打數？ 怎麼計算
棒球統計中，壘打數（英語：total bases，簡稱TB）指一個球員安打獲得的壘數。壘打數是一個加權總和，一壘打權為1，二壘打權為2，三壘打權為3，全壘打權為4。
壘打數 = 一壘打 + 二壘打 × 2 + 三壘打 × 3 + 全壘打 × 4 = 安打 + 二壘打 + 三壘打 × 2 + 全壘打 × 3
壘打數通常被用於長打率的計算（壘打數/打數），相較於安打數和打擊率，壘打數及長打率更能看出一個打擊手攻擊時的破壞能力。
大谷翔平此役總計4打數3安打，貢獻1分打點，打擊率升至0.305，OPS為1.030，大谷目前以53轟、126打點位居國聯打擊雙冠王。大谷跑出單季56盜，力拚史無前例的「55轟、55盜」里程碑，甚至上看60轟60盜的偉大紀錄。