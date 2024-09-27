調味罐長滿「蠕動白芝麻」！正確保存法曝　一票人全錯：長知識了

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▲只見不同口味調味罐中，密密麻麻的幼蟲、成蟲在粉中蠕動，畫面看起來相當驚悚。（圖／翻攝自Threads）

用錯好幾年！有網友開封家中調味料後放在室溫保存，近日要使用發現裡頭竟長滿蟲及蛆，立刻嚇壞將影片PO上網，大票人見狀趕緊檢查儲藏櫃，發現果真好幾罐調味料也被蟲蟲入侵，其中一名女子看到滿滿「會動的白芝麻」，更瞬間崩潰。業者也機會教育，提醒消費者調味料開封後就要放冰箱冷藏，讓許多人驚呆直呼：「長知識了，原來一直錯誤保存。」近日Threads上有許多網友發文表示，發現家裡的調味罐內長滿小蟲，「拿來調味，發現整罐都長蟲，下面還有白白的蛆」、「我頭皮發麻，長知識了調味料真的要冰冰箱」、「把標籤撕開看，裡面超滿」，只見不同口味調味罐中，密密麻麻的幼蟲、成蟲在粉中蠕動，畫面看起來相當驚悚。事實上，除了在瓶外清楚標示，小磨坊官網也有標明香辛料開封後保存方式，強調開封後的香辛料請蓋緊瓶蓋冷藏保存，因產品包裝上訂定的保存期限，是指於未開封的條件下，於此期限前可安心食用完畢的日期。若存放方式不當，易造成產品（如湯粉類、蒜粉等）有褐變、吸濕結塊情形發生；草葉類產品則可能會有發霉或長小蛀蟲的情況。小磨坊也藉此事機會教育，「香辛料」屬一般食品，開封後須盡速使用完畢，未使用完畢前須瓶蓋蓋緊冷藏保存，「我們的香辛料均來自天然的農產品，採買時，追求種植期減少農藥對農業生態系統的破壞；透過自然病蟲害控制機制，避免過度使用化學藥劑，達到環境友善、創造農民與消費者雙贏效益為終旨。」小磨坊在除蟲用藥與環境友善之間必須取得更好的平衡，以消費者食品安全為首要責任。同時也指出，香辛料為了控制水分，的確都有經過烘烤，但由於民眾並非生活在無菌無蟲空間，「所以還是請大家香辛料開封後要記得冰冰箱。」據悉，調味罐內長蟲，多半為菸甲蟲或藥材甲蟲，平時喜歡在乾燥的植物材料中生存，如香料、葉子等，雖然不具毒性也對人體無害，但基於衛生考量，仍建議將長蟲的調味品儘速丟棄。