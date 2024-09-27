道奇封王不休息！大谷翔平續拚55轟、55盜　主帥透露：明天會出賽

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道奇封王大谷翔平不休息！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（27）日在攸關分區冠軍的比賽中，除了繳出3安猛打賞之外，更在7局下擊出超前分安打，幫助道奇以7：2取勝，成功奪下國聯西區的冠軍，賽後也遭到隊友們的「香檳浴」襲擊。此外，在道奇搶下季後賽資格後，部分日本媒體報導提出，球團是否會讓大谷翔平在例行賽結束前，提前讓他休息，藉以備戰即將到來的季後賽。在正式封王後，道奇在例行賽還剩下3場和科羅拉多落磯的系列賽。日本媒體《體育日本》在報導中指出，總教練Dave Roberts表示：「」而在例行賽最終戰的部分，Dave Roberts則說今晚會跟大谷翔平本人討論。，不過對於大谷翔平而言，能夠進入季後賽，或許才是最讓他開心的事。他在結束封王慶祝後，受訪也表示：「一直以來都很想體驗淋香檳的滋味，今天終於實現了，感到非常幸福。」