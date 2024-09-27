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潘威倫引退／台鋼雄鷹穿18號球衣致敬！本人得知後笑回：受寵若驚

記者林之越/台北報導

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，即將在本周末迎接引退賽，對手台鋼雄鷹將穿上18號致敬，而他本人在得知後，則是笑回：「受寵若驚」。（圖／NOWnews資料照）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，即將在本周末迎接引退賽，對手台鋼雄鷹將穿上18號致敬，而他本人在得知後，則是笑回：「受寵若驚」。（圖／NOWnews資料照）
潘威倫引退賽台鋼穿18號球衣致敬！繼中信兄弟為資深球星周思齊舉辦引退賽後，統一7-ELEVEn獅也將在本周末，為生涯累積149勝的「嘟嘟」潘威倫進行引退儀式。兩場比賽的對手台鋼雄鷹，在今（27）日特別宣布，將是中職史上首次全員身穿「18號」球衣向潘威倫致敬，而潘威倫本人在得知消息後，則是笑回：「受寵若驚。」

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數十年如一日　平常心備戰引退賽

潘威倫明（28）日將在引退賽先發出戰，對陣台鋼先發陳柏清，被問起賽前的調整狀況，潘威倫表示：「當然就是盡努力調整，為了明天比賽全力以赴，跟之前的先發比賽調整都差不多。」談到是否有特別的心情，潘威倫則說：「其實當選手都一樣，上場就是全力以赴這樣。」

當得知台鋼全員都將在2場賽事都穿上「18號」球衣時，潘威倫面帶微笑且有點訝異得說道：「很感謝台鋼球團，有點受寵若驚，對一個即將引退的選手來說，感覺很暖心。」

此外，本場比賽也將是潘威倫首度先發對戰台鋼，對於最後一戰是交手中職的新球隊，潘威倫認為：「這代表環境越來越好，因為球隊增加，可以在引退前看到環境變好，當然是很樂見。

▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，台鋼全隊都將穿上18號球衣。（圖／台鋼提供）
▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，台鋼全隊都將穿上18號球衣。（圖／台鋼提供）

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