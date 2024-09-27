潘威倫引退／台鋼雄鷹穿18號球衣致敬！本人得知後笑回：受寵若驚

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▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，台鋼全隊都將穿上18號球衣。（圖／台鋼提供）

潘威倫引退賽台鋼穿18號球衣致敬！繼中信兄弟為資深球星周思齊舉辦引退賽後，統一7-ELEVEn獅也將在本周末，為生涯累積149勝的「嘟嘟」潘威倫進行引退儀式。兩場比賽的對手台鋼雄鷹，潘威倫明（28）日將在引退賽先發出戰，對陣台鋼先發陳柏清，被問起賽前的調整狀況，潘威倫表示：「」談到是否有特別的心情，潘威倫則說：「其實當選手都一樣，上場就是全力以赴這樣。」此外，本場比賽也將是潘威倫首度先發對戰台鋼，對於最後一戰是交手中職的新球隊，潘威倫認為：「